2 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 2 septembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 2 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 2 septembrie

Articolul continuă după reclamă

Pe 2 septembrie 31 î.Hr. are loc Bătălia de la Actium. Forțele lui Octavian înving trupele conduse de Marc Antoniu și Cleopatra. Pe 2 octombrie 1192, Convenția de Pace între sultanul Saladin și Richard Inimă de Leu încheie a treia Cruciadă. Pe 2 septembrie 1442, Bătălia de pe Ialomița este încununată cu victoria lui Ioan (Iancu) de Hunedoara asupra pașei Șehabeddin. Începutul campaniilor ofensive ale lui Ioan de Hunedoara. Pe 2 septembrie 1666 a izbucnit Marele incendiu din Londra, care, timp de patru zile și jumătate, a distrus întregul oraș, inclusiv Catedrala Sfântul Paul. În memoria victimelor a fost ridicată o statuie care se afla în centrul Londrei. Pe 2 septembrie 1752, în Marea Britanie și în coloniile sale, calendarul iulian a fost înlocuit cu calendarul gregorian, diferența de 11 zile dintre cele două calendare fiind rectificată prin faptul că urmatoarea zi, 3 septembrie, a fost datată 14 septembrie. Pe 2 septembrie 1792, în timpul Revoluției franceze, se produc "Masacrele din Septembrie". Peste 1.200 de deținuți din diferite închisori sunt omorâți fără judecată de mulțimea dezlănțuită, cu concursul autorităților.

Pe 2 septembrie 1829 se semnează Tratatul de pace ruso-turc, la Adrianopol. Pe 2 septembrie 1848, a treia Adunare națională de la Blaj (60.000 de participanți) declară că nu recunoaște "uniunea" Transilvaniei cu Ungaria și reafirmă revendicările țărănimii iobage. Se formează oastea populară sub conducerea lui Avram Iancu. Pe 2 septembrie 1870 avem Bătălia de la Sedan, desfășurată în cadrul Războiului franco-prusac, bătălie în urma căreia trupele franceze au fost încercuite și înfrânte de cele prusace, provocând căderea celui de-al doilea imperiu al lui Napoleon al III-lea și proclamarea republicii și a Comunei din Paris. Pe 2 septembrie 1943, Antonescu și Hitler se întâlnesc în Germania, pentru reconfirmarea alianței dintre cele două țări. Pe 2 septembrie 1945, în Al Doilea Război Mondial, semnarea actului privind capitularea necondiționată a Japoniei duce la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Pe 2 septembrie 1991, naufragiul cargoului "Rostok", sub pavilion ucrainean, a blocat Canalul Sulina în dreptul comunei Partizani. Pe 2 septembrie 2002, specialiștii Institutului Clinic Fundeni au realizat, în premieră națională, un transplant de măduvă în cazul leucemiei acute.

Nașteri pe 2 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 2 septembrie, de la poetul român Mircea Demetriade, născut pe 2 septembrie 1861, şi până la antrenorul britanic de fotbal Bill Shankly, născut pe 2 septembrie 1913.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 2 septembrie s-au născut personalităţi privind fotbalistul şi antrenorul francez de fotbal Alain Giresse, născut pe 2 septembrie 1952, tenismenul american Jimmy Connors, născut pe 2 septembrie 1952, jucătoarea română de tenis Florenţa Mihai, născută pe 2 septembrie 1955, fotbalistul columbian Carlos Valderrama, născut pe 2 septembrie 1961, actorul canadian Keanu Reeves, născut pe 2 septembrie 1964, boxerul canadiano-britanic Lennox Lewis, născut pe 2 septembrie 1965, actriţa mexicană Salma Hayek, născută pe 2 septembrie 1966, sau boxerul rus Alexander Povetkin, născut pe 2 septembrie 1979.

Decese pe 2 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 2 septembrie. Dintre aceştia amintim pe Hernán Cortés, conchistatorul spaniol al Mexicului, decedat pe 2 septembrie 1547, pictorul francez Henri Rousseau, decedat pe 2 septembrie 1910, filosoful şi istoricul francez Pierre de Coubertin, decedat pe 2 septembrie 1937, revoluţionarul vietnamez Ho Chi Minh, decedat pe 2 septembrie 1969, sau scriitorul britanic J. R. R. Tolkien, decedat pe 2 septembrie 1973.

România i-a pierdut într-o zi de 2 septembrie, printre alţii, pe istoricul Aron Densușianu, decedat pe 2 septembrie 1900, scriitoarea Rodica Ojog-Brașoveanu, decedată pe 2 septembrie 2002, sau scriitorul Alexandru Paleologu, decedat pe 2 septembrie 2005.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Reuşiţi să vă luaţi zilele libere aşa cum vă doriţi sau depinde de angajator? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰