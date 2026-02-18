19 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 19 februarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 19 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 19 februarie

Pe 19 februarie 197, Împăratul roman Septimius Severus l-a învins pe uzurpatorul Clodius Albinus în Bătălia de la Lugdunum, cea mai sângeroasă bătălie dintre armatele romane. Pe 19 februarie 1600, stratovulcanul peruvian Huaynaputina explodează în cea mai violentă erupție înregistrată în istoria Americii de Sud. Pe 19 februarie 1878 a fost semnat Tratatul de pace ruso–turc, la San Stefano, care încheia Războiul ruso–turc. Tratatul recunoștea independența României, dar sacrifica Dobrogea, care era cedată Rusiei, iar aceasta își rezerva dreptul de a o schimba cu partea Basarabiei detașată la 1856. Pe 19 februarie 1878, Thomas Edison patentează fonograful. Pe 19 februarie 1884, peste 60 de tornade lovesc sudul Statelor Unite, unul dintre cele mai mari focare de tornade din istoria SUA.

Pe 19 februarie 1913, Pedro Lascuráin devine președinte al Mexicului pentru 45 de minute. Acesta este cel mai scurt mandat până în prezent al oricărei persoane ca președinte al oricărei țări. Pe 19 februarie 1915, în Primul Război Mondial, primul atac naval asupra Dardanelelor începe când o puternică forță operativă anglo-franceză bombardează artileria otomană de-a lungul coastei Gallipoli. Pe 19 februarie 1954, Biroul Politic Sovietic al Uniunii Sovietice dispune transferul Regiunii Crimeei de la RSFS Rusă la RSS Ucraineană. Pe 19 februarie 1970 s-a desfășurat, la București, Adunarea Generală de constituire a Academiei de Științe Sociale și Politice. Președinte de onoare al Academiei a fost ales șeful statului, Nicolae Ceaușescu. Pe 19 februarie 1990, s-a înființat Uniunea Teatrală din România (UNITER). Primul președinte a fost actorul Ion Caramitru.

Nașteri pe 19 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 19 februarie, de la astronomul polonez Nicolaus Copernicus, născut pe 19 februarie 1473, sau Regele William al III-lea al Olandei, născut pe 19 februarie 1817, şi până la sculptorul român Constantin Brâncuși, născut pe 19 februarie 1876, sau academicianul român Traian Gheorghiu, născut pe 19 februarie 1887.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 19 februarie s-au născut personalităţi precum regizorul american John Frankenheimer, născut pe 19 februarie 1930, cântăreaţa română Irina Loghin, născută pe 19 februarie 1939, actriţa română Maria Ploae, născută pe 19 februarie 1951, actorul american Jeff Daniels, născut pe 19 februarie 1955, actorul britanic Ray Winstone, născut pe 19 februarie 1957, cântăreţul britanic Seal, născut pe 19 februarie 1963, actorul puertorican Benicio Del Toro, născut pe 19 februarie 1967, înotătoarea română Camelia Potec, născută pe 19 februarie 1982, sau fotbalistul român Mihăiţă Neşu, născut pe 19 februarie 1983.

Decese pe 19 februarie

O mulţime de personalită şi-au pierdut viaţa într-o zi de 19 februarie. Dintre acestea amintim pe fizicianul şi filosoful austriac Ernst Mach, decedat pe 19 februarie 1916, liderul chinez Deng Xiaoping, decedat pe 19 februarie 1997, scriitorul italian Umberto Eco, decedat pe 19 februarie 2016, sau creatorul de modă german Karl Lagerfeld, decedat pe 19 februarie 2019.

România i-a pierdut într-o zi de 19 februarie, printre alţii, pe antrenorul de fotbal Constantin Oțet, decedat pe 19 februarie 1999, actriţa Marcela Rusu, decedată pe 19 februarie 2002, sau compozitorul şi regizorul Paul Urmuzescu, decedat pe 19 februarie 2018.

