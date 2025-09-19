Pe 20 septembrie se împlinesc 566 de ani de la atestarea documentară a oraşului Bucureşti , iar evenimentul va fi sărbătorit prin concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecţii de film, expoziţii şi tururi ghidate. Zilele Bucureştiului se desfășoară sâmbătă şi duminică, pe 20-21 septembrie.

20 septembrie, Ziua Bucureştiului. Ce sărbătorim la aceasta dată - Profimedia

Anul acesta, Bucureștiul împlinește 566 de ani, iar sărbătoarea Zilelor Bucureștiului aduce laolaltă tradiție, artă și divertisment pentru toate vârstele. Evenimentele vor transforma centrul orașului și alte zone cheie într-un traseu cultural și interactiv.

Semnificaţia zilei de 20 septembrie

Pe 20 septembrie 1459, Vlad Țepeș semna un hrisov domnesc în care era menționată pentru prima dată Cetatea Bucureștilor. Documentul stabilește orașul ca punct strategic de apărare împotriva otomanilor. De atunci, orașul a cunoscut o evoluție spectaculoasă, de la o fortăreață medievală ridicată pe malurile Dâmboviței, la o metropolă europeană cu peste 2 milioane de locuitori.

Articolul continuă după reclamă

Scurt istoric al Bucureştiului

O tradiție populară spune că orașul ar fi fost întemeiat de un cioban pe nume Bucur, care ar fi ridicat o bisericuță pe malul Dâmboviței, Biserica lui Bucur, refăcută mai târziu. De altfel, istoricul român Nicolae Iorga considera că numele municipiului este legat de "moșul Bucur", de la a cărui moșie și urmași ar proveni numele de București.

În secolele care au urmat, Bucureștiul s-a transformat dintr-un simplu târg într-un centru politic și economic tot mai important. Momentul de cotitură vine în 1659, atunci când domnitorul Gheorghe Ghica mută capitala Țării Românești de la Târgoviște la București. Curtea Veche devine reședința domnitorilor, iar în jurul ei se dezvoltă primele mahalale, cartiere tradiționale în care viața oamenilor se desfășura între biserică, han și târg.

Secolul al XIX-lea a schimbat radical fața orașului. Bucureștiul se modernizează, se lărgesc bulevardele, se ridică palate și clădiri impresionante, iar Capitala începe să fie comparată cu Parisul. Nu degeaba, călătorii străini îi spun „Micul Paris”, iar atmosfera cosmopolită, cafenelele elegante și viața culturală efervescentă întăresc această imagine. Apar instituții esențiale pentru viața socială și culturală – Universitatea, Ateneul Român, Teatrul Național, care fac din București un pol al modernității și educației.

Perioada interbelică marchează apogeul acestei evoluții. Bucureștiul devine un oraș cosmopolit, cu arhitectură spectaculoasă și o viață de noapte intensă. Este epoca marilor construcții precum Arcul de Triumf și Palatul Telefoanelor, dar și perioada în care scriitori, artiști și oameni de cultură dau orașului un prestigiu aparte. Totuși, istoria aduce și încercări grele. Primul Război Mondial înseamnă ocupația germană, iar al Doilea Război Mondial lasă urme adânci.

După 1947, regimul comunist schimbă radical orașul. Planurile lui Nicolae Ceaușescu duc la demolarea unor cartiere întregi, pentru a face loc Centrului Civic și Casei Poporului, astăzi Palatul Parlamentului, una dintre cele mai mari clădiri administrative din lume.

Revoluția din decembrie 1989 a adus nu doar căderea comunismului, ci și renașterea Capitalei. Piața Universității și Piața Revoluției au devenit simboluri ale libertății, iar Bucureștiul a intrat într-o nouă etapă.

În ultimele decenii, orașul s-a transformat într-o metropolă europeană, plină de energie, cu festivaluri, centre de afaceri, clădiri moderne și o scenă culturală diversă. Astăzi, peste două milioane de oameni trăiesc aici, între vechi și nou, între clădiri de patrimoniu și zgârie-nori, între parcuri liniștite și bulevarde aglomerate.

Cum se sărbătoresc Zilele Bucureştiului

Sâmbătă, 20 septembrie, manifestările încep de dimineață cu tururi ghidate în centrul Capitalei, expoziția „Bucureștiul Interbelic” la Palatele Brâncovenești și reconstituiri istorico-militare la Arcul de Triumf. Vizitatorii pot explora orașul prin autobuze turistice gratuite Bucharest City Tour sau cu primele modele de tramvaie pe trasee istorice.

Pe tot parcursul zilei, Piețele Universității și Constituției vor fi animate de expoziții foto, filme documentare, spectacole de muzică și performance-uri artistice. „Dâmbovița Delivery” aduce pentru prima dată un spectacol pe apă, „Sirene pe Dâmbovița”, iar iMapp Bucharest va ilumina Palatul Parlamentului prin video mapping și concerte live.

Duminică, 21 septembrie, distracția continuă cu parade de personaje de poveste, food truck festival, tururi ghidate și spectacolul Gumball 3000, care aduce supermașini, DJ set-uri și lansarea globală a modelului Koenigsegg Jesko „Cobyx”. Seria de evenimente se încheie cu concerte de operetă și Big Band-ul Radio România în Piața Festivalului George Enescu.

Program special de Zilele Bucureştiului

STRĂZI DESCHISE BUCUREȘTI, PROMENADĂ URBANĂ

Locație: Calea Victoriei și în cartiere

În weekendul 20–21 septembrie, proiectul „Străzi Deschise”, organizat de ARCUB și partenerii săi în cadrul Zilelor Bucureștiului, transformă orașul într-un imens spațiu artistic și comunitar cu zeci de evenimente dedicate publicului de toate vârstele.

Pe Calea Victoriei, publicul este invitat să exploreze un program complex alcătuit din zeci de activități culturale, artistice și recreative dedicate întregii familii: ateliere de creație, spectacole de teatru și animație stradală, parade cu personaje de epocă, show-uri muzicale, expoziții în aer liber, demonstrații de pictură, petreceri cu baloane de săpun, jonglerii, spectacole de magie dar și flash-mob-uri tematice. Muzeele și instituțiile culturale își deschid porțile cu expoziții permanente și tematice, iar seara orașul prinde viață prin proiecții cinematografice, concerte, instalații urbane și promenade teatrale. Evenimentele se desfășoară între orele 10:00 și 22:00.

În premieră, pe râul Dâmbovița are loc spectacolul „Râuri”, primul spectacol pe apă produs în România, care îmbină muzica, actoria și elementele vizuale. Evenimentul propune o reflecție asupra relației orașului cu apa și cu propria istorie, fiind completat de activități conexe, dezbateri și momente participative ce încearcă să reconecteze locuitorii cu peisajul urban uitat.

PIAȚA FESTIVALULUI GEORGE ENESCU

Locație: Piața George Enescu

Între 17 și 21 septembrie 2025, Piața George Enescu devine scena excelenței muzicale prin cea de-a șasea ediție a proiectului „Piața Festivalului George Enescu”, organizat de Primăria Capitalei prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București, și coprodus de ARTEXIM. Concepută ca o extensie accesibilă și vibrantă a prestigiosului Festival Internațional George Enescu, „Piața Festivalului” aduce în inima orașului concerte gratuite susținute de artiști de renume și ansambluri de prestigiu, dar și de tineri muzicieni promițători. De-a lungul celor cinci seri, publicul bucureștean și turiștii îi vor putea asculta pe Alexandru Tomescu, Damian Drăghici, Horia Mihail, ansamblul ORIGINS (Matei Ioachimescu, Irina Rădulescu, Răzvan Florescu, Philip Goron), precum și orchestre de prestigiu precum Camerata Regală, Filarmonica George Enescu și Big Band Radio România, dirijată de Simona Strungaru. Recitalurile bursierilor Tinere Talente completează programul, transformând muzica clasică într-o experiență colectivă în aer liber.

Sâmbătă, 20 septembrie | Seara aparține uneia dintre celei mai prestigioase instituții muzicale din România, Filarmonica „George Enescu”. Sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, avându-i ca soliști pe Veronica Anușca și George Vîrban, orchestra va oferi un concert dedicat eleganței și forței expresive a muzicii clasice.

Duminică, 21 septembrie | Piața Festivalului 2025 se va încheia cu un program festiv și divers: la ora 18:00, spectacolul Opereta Stars aduce farmecul operetei în centrul Bucureștiului, iar de la ora 19:00, Big Band-ul Radio România, dirijat de Simona Strungaru, cu participare artiștilor Berti Barbera și Adrian Ciuplea va finaliza evenimentul într-o notă vibrantă, cu sonorități pline de energie și rafinament. În plus, pe toată durata evenimentului, în Piața George Enescu va fi prezentată expoziția „Preocupări și pasiuni ale membrilor Familiei Regale de-a lungul timpului” ce cuprinde 14 lucrări realizate de tinerii artiști vizuali, bursierii programului Tinere Talente ai Fundației Regale Margareta a României.

PRIMĂRIA DESCHISĂ

Locație: Primăria Municipiului București (Bd. Regina Elisabeta 47)

Sediul Primăriei Municipiului București își deschide porțile publicului larg, în cadrul Zilelor Bucureștiului. Vizitatorii vor putea explora clădirea-simbol a fostului Palat al Ministerului Lucrărilor Publice, ridicat în stil neoromânesc și încărcat de istorie, prin tururi ghidate care dezvăluie transformările sale – de la sediul ministerului interbelic, la Comandatura Germană din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, până la actualul rol de Primărie a Capitalei. Programul include tururi ghidate prin sălile de patrimoniu, expoziții dedicate istoriei orașului – prezentate de Muzeul Municipiului București, dar și instalații participative care provoacă la reflecție asupra prezentului și viitorului Bucureștiului.

Atmosfera va fi completată de proiecții de film, ateliere creative pentru copii și adulți, o masă comunitară ce transformă spațiul într-un loc de convivialitate și dialog, precum și de un concert live pe strada Elie Radu, care va fi închisă circulației rutiere (între Bd. Regina Elisabeta și str. Johann Gutenberg).

ARTA VITRALIULUI LA 360° - Prima expoziție dedicată vitraliului din România

Locație: ARCUB - Hanul Gabroveni, Sălile Coloanelor, Gabroveni și Lipscani

Evenimentul marchează prima expoziție din România a artistei Amalia Verzea, dedicată exclusiv vitraliului, o artă monumentală rar explorată în spațiul expozițional românesc, un proiect care se înscrie în misiunea ARCUB de a oferi conținut cultural valoros, de a susține artiști recunoscuți la nivel național și internațional și de a crea contexte relevante de întâlnire între patrimoniu, contemporaneitate și public.

Proiectul propune o descoperire „la 360°” a acestei forme de expresie artistică, printr-un parcurs ce îmbină creația contemporană cu documentarea fotografică și cu referințe istorice relevante.

Expoziția, curatoriată de Adina Rențea, se încheie pe 21 septembrie, cu recitalul „Ecouri romantice” susținut de pianistul Andreas Iliuță, care va interpreta lucrări de Franz Schubert (Drei Klavierstücke D946) și Franz Liszt (din Années de pèlerinage „Vallée d'Obermann” și „Venezia e Napoli”), în Sala Mare ARCUB.

În contextul Zilelor Bucureștiului, accesul la expoziție va fi gratuit în ziua de sâmbătă, 20 septembrie, între orele 12:00 - 20:00.

Programul complet de ZILELE BUCUREŞTIULU este disponibil aici.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰