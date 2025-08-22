Antena Meniu Search
23 august, Sfântul Mucenic Lup. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Sâmbătă, 23 august, este prăznuit Sfântul Mucenic Lup, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 22.08.2025 , 14:07
Sfântul Mucenic Lup este prăznuit pe 23 august Sfântul Mucenic Lup este prăznuit pe 23 august - doxologia.ro

Sfântul Mucenic Lup a vieţuit la sfârşitul secolului al III-lea şi începutul celui de-al IV-lea, în cetatea Novae, de lângă Dunărea de Jos, ca sclav. Conform crestinortodox.ro, localitatea Novae era aşezată în provincia Moesia Inferior, unde este astăzi oraşul Svistov, în Bulgaria, pe malul drept al Dunării, în dreptul localităţii Zimnicea. Din acest motiv sunt persoane care susţin că Sfântul Lup ar fi din acelaşi neam cu noi.

Sfântul Lup a fost servitorul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie din Tesalonic. După uciderea Sfântului Dimitrie, Lup a înmuiat marginea veşmântului în sângele lui şi i-a luat inelul. Cu acest strai şi inel, Sfântul Lup a săvârşit multe minuni, aducând vindecare pentru multe boli şi neputinţe.

Pentru că nu primise botezul, s-a rugat lui Dumnezeu să-l învrednicească de botez, înainte de a-şi da duhul. După această rugăciune, a început să plouă peste acest mucenic. Astfel, în chip minunat a primit botezul.

Din relatarea vieţii sale aflăm că, într-o zi, a zdrobit idolii păgânilor, motiv pentru care închinătorii la idoli căutău să-l omoare. Este păzit în chip minunat de furia acestora, iar după ce primeşte botezul în chip miraculos, s-a predat de bunăvoie în mâinile păgânilor. După nenumărate chinuri, a fost osândit la tăiere cu sabia, astfel încât, pe 23 august, anul 304, Sfântul Lup a trecut la cele veşnice.

