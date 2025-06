24 iunie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 24 iunie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 24 iunie

Articolul continuă după reclamă

Pe 24 iunie 1509, Henric al VIII-lea este încoronat rege al Angliei. Pe 24 iunie 1812, armata lui Napoleon Bonaparte invadează Rusia. Pe 24 iunie 1901 are loc, la Paris, prima expoziție de pictură a spaniolului Pablo Picasso. Pe 24 iunie 1910, Japonia invadează Coreea. Pe 24 iunie 1918 a fost inaugurată prima cursă poștală, pe calea aerului, între Montreal și Toronto. Pe 24 iunie 1926 are loc inaugurarea primei linii aeriene naționale civile, pe ruta București-Galați. Pe 24 iunie 1927, Corneliu Zelea Codreanu, alături de Ion Moța, Radu Mironovici, Corneliu Georgescu și Ilie Gârneață, înființează Legiunea Arhanghelul Mihail, cunoscută sub denumirea de Garda de Fier.

Pe 24 iunie 1941, în Al Doilea Război Mondial, 2.000 prizonieri polonezi sunt evacuați din închisoarea Wilejka, de către mai multe sute de colaboratori și de NKVD. Prizonierii sunt împușcați și trași în baionetă, de către escortele lor, și atacați apoi de către avioanele germane. Pe 24 iunie 1948 se înregistrează Blocada Berlinului. Reforma monetară, ce urma să introducă o singură monedă pentru cele trei zone occidentale de ocupație, a provocat blocada totală asupra Berlinului de Vest, de către sovietici, care au întrerupt complet comunicațiile cu zona occidentală pe uscat și pe apă. De la 26 iunie 1948, pentru aprovizionarea orașului a început să funcționeze un "pod aerian" american. Blocada a fost ridicată la 11 mai 1949. Pe 24 iunie 1991, Parlamentul României a declarat nul Pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939.

Nașteri pe 24 iunie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 24 iunie, de la inventatorul german Johannes Gutenberg, născut pe 24 iunie 1400, sau revoluţionarul român Ion Ionescu de la Brad, născut pe 24 iunie 1818, şi până la scriitorul argentinian Ernesto Sábato sau pilotul argentinian Juan Manuel Fangio, ambii născuţi pe 24 iunie 1911.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 24 iunie s-au născut personalităţi precum fotbalistul român Ilie Bărbulescu, născut pe 24 iunie 1957, actriţa română Tania Filip, născută pe 24 iunie 1959, sau fotbalistul argentinian Lionel Messi, născut pe 24 iunie 1987.

Decese pe 24 iunie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 24 iunie. Dintre acestea amintim pe Maria Leszczyńska, soția regelui Ludovic al XV-lea al Franței, decedată pe 24 iunie 1768, actorul american Eli Wallach, decedat pe 24 iunie 2014, sau afaceristul american David Rockefeller, decedat pe 24 iunie 2015.

România i-a pierdut într-o zi de 24 iunie, printre alţii, pe poeţii Virgil Teodorescu, decedat pe 24 iunie 1987, şi Mihai Beniuc, decedat pe 24 iunie 1988, criticul literar Matei Călinescu, decedat pe 24 iunie 2009, sau pugilistul Arthur Claudiu David, decedat pe 24 iunie 2012.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveți montate acasă dispozitive de securitate, cum ar fi alarme sau camere video? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰