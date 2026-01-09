Evenimente în Bucureşti, în weekendul 10-11 ianuarie. Ce nu trebuie să ratezi

Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 10 ianuarie, şi duminică, 11 ianuarie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

Mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 10-11 ianuarie

Sâmbătă, 10 ianuarie, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "Mica Sirenă", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 16.00 se joacă "Milionul, nepoatele și milionara", la Teatrul Elisabeta, de la ora 18.00 se joacă "Harap Alb", la Teatrul Ion Creangă, iar de la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Nebun din dragoste", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "O scrisoare pierdută", la Teatrul Naţional Bucureşti, sau "La câțiva oameni distanță de tine", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio.

Duminică, 11 ianuarie, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "Fetița cu chibrituri", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 12.00 se joacă "Motanul încălțat", la Hard Rock Cafe, de la ora 15.00 se joacă "Luna de miere cu piper", la Teatrul Elisabeta, de la ora 18.00 se joacă "Amintiri din copilărie", la Teatrul Ion Creangă, iar de la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Călătoria", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Adio, domnule Haffmann", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "Teroare", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 10-11 ianuarie

Trupa Taxi susţine un concert sâmbătă, 10 ianuarie, la Berăria H, de la ora 19.00. Însă tot sâmbătă avem şi concerte susţinute de Ionel Tudorache, în 14thLANE, de la ora 19.30, trup Trup, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30, sau Steaua Di Vreari & Nikos Papadopoulos, în Berăria H, de la ora 23.30.

Raluca Manea, Nae Berechet & Marius susţin un concert duminică, 11 ianuarie, în The Coffee Shop Constituției, de la ora 19.00. Pe Luis Gabriel şi Orchestra Diamantelor îi puteţi vedea într-un concert în Berăria H, de la ora 21.30. Şi tot duminică avem şi un concert susţinut de Fanfara cu Chef de Viaţă, în Berăria H, de la ora 12.00, dar şi un concert de muzică tradiţională evreiască, la Teatrul Evreiesc de Stat, de la ora 11.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 10-11 ianuarie

Sâmbătă, 10 ianuarie, în Sala Agronomia, de la ora 16.00, se joacă meciul de baschet feminin dintre CS Agronomia Bucureşti şi Sportul Studenţesc.

Tot sâmbătă, în Bucureşti sunt programate nu mai puţin de patru meciuri de volei. De la ora 16.00, în Sala Unirea Dobroeşti se joacă meciul de volei masculin dintre CSM Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, iar în Sala Polivalentă Elite Performance Sun Plaza Mall se joacă meciul de volei feminin dintre CSM Bucureşti şi CSM Lugoj. De la ora 17.00, în Sala Dinamo se joacă meciul de volei feminin dintre Dinamo Bucureşti şi Rapid Bucureşti, iar de la ora 18.00, în Sala Politehnica se joacă meciul de volei masculin dintre CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti şi CSA Steaua Bucureşti.

Duminică, 11 ianuarie, de la ora 15.00, în Sala Polivalentă se joacă meciul de handbal feminin dintre Rapid Bucureşti şi echipa norvegiană Tertnes Bergen.

