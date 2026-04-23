Evenimente în Bucureşti, vineri 24 aprilie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru vineri, 24 aprilie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Vineri, 24 aprilie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă, pentru unii dintre bucureşteni, dar o zi liberă legală pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. În aceste condiţii, bucureştenii se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală.

Pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 10 aprilie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 24 aprilie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piesa pentru copii "Peter Pan", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 18.30 se joacă "Hello, Ceaușescu", la Teatrul de Comedie - Sala Studio.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Cum iubește cealaltă jumătate", la Teatrul Elisabeta, "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Patimile sexului frumos în Epoca de Aur", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, "Doctorul", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "American Buffalo", la Teatrul de Artă, "Tristețe și bucurie în viața girafelor", la Teatrul Mic - Sala Studio, sau "Ferma animalelor", la Teatrul Mic - Sala Atelier.

Concerte în Bucureşti, vineri 24 aprilie

De la ora 19.00, Leonard Slatkin susţine un concert simfonic la Ateneul Român. Trupa Snails lansează albumul "Călători, frați și surori" prin intermediul unui concert susţinut în The Pub – Universității, de la ora 19.00.

Damian Drăghici susţine un concert în Riviera Park, de la ora 21.00, Monica Anghel susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30, Jazzy Jo susţine un concert în 14thLANE, de la ora 21.30, iar trupa The Magnifics susţine un concert în True Club, de la ora 22.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 24 aprilie

De la ora 20.30, pe Arena Naţională se joacă meciul de fotbal dintre FCSB şi Petrolul Ploieşti, partidă ce contează pentru etapa a 6-a a play-out-ului Superligii.

De la ora 15.00, pe arena de rugby din Ghencea se joacă meciul de rugby dintre Steaua Bucureşti şi SCM USV Timişoara.

În Liga Naţională de baschet masculin se joacă meciurile Dinamo Bucureşti - Rapid Bucureşti (Sala Dinamo, ora 17.00) şi Steaua Bucureşti - CSM Corona Braşov (Sala Mihai Viteazul, ora 19.00).

