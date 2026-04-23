Să ajungi la 97 de ani este o performanţă în sine. Să reîncepi studiul la vârsta aceasta este dovada că nevoia de cunoaştere nu are dată de expirare, iar mintea, atunci când e hrănită de curiozitate, rămâne tânără indiferent de anul în care te-ai născut. Îl cunoaştem astăzi pe Tudor Opincă, cel mai vârstnic absolvent al unui curs de competenţe digitale organizat de Bibilioteca Judeţenă Braşov. A vrut să fie la curent cu pasiunile nepoţilor, dar e hotărât şi să înveţe cum să-i demaşte pe escrocii online.

"Mă numesc Opincă Tudor. Am 97 de ani peste o lună. Sunt braşovean prin adopţie", spune Tudor Opincă.

Tudor Opincă s-a născut în 1929 în satul Hârja, o mică aşezare din Pasul Oituz ce numără în prezent puţin peste 400 de locuitori. În tinereţe a absolvit Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic Iaşi şi apoi a lucrat toată viaţa ca inginer. La 97 de ani spune că setea de cunoaştere este cea care-i menţine spiritul tânăr. Deşi este pensionar de peste 3 decenii, crede că ... încă mai este loc de perfecţionare.

"Eu am avut ceva cunoştinţe de calculator, dar foarte sumare. Ştiam să redactez un document şi să-l salvez. Am zis: hai să vedem cum pot progresa", spune Tudor Opincă.

Aşa a ajuns la cursul de competenţe digitale, organizat de Biblioteca Județeană Brașov, pe care l-a absolvit cu brio.

"Ca să fiu sinceră, am crezut că este o greșeală. Era vârsta scrisă, era un 97, am fost sigură că e 79", spune Sorina Diaconescu, bibliotecar și formator la cursul de competențe digitale.

"Niciodată nu este târziu. Puţini îndrăznesc să treacă, să depăşească anumite bariere şi să dovedească că sunt, la orice vârsta capabili de învăţare", spune o femeie.

Pasiunea pentru scris a descoperit-o întâmplător în liceu, pe când lucra ca dactilograf pentru a-şi câştiga banii de buzunar. A făcut şi traduceri, a lucrat cu şapilograful, predecesorul xeroxului, toată tinereţea, iar 76 de ani a descoperit calculatorul care i-a deschis noi posibilităţi. În 2005 îşi cumpăra primul calculator.

"Domnul este foarte interesat de partea de tehnoredactare. Chiar şi la această vârstă ne-a spus că își traduce diverse materiale încă din limbi străine, vrea să facă prospecte cu aceste traduceri, poze, cu text", spune Sorina Diaconescu, bibliotecar și formator la cursul de competențe digitale.

Cursul absolvit i-a oferit mai mult decât s-ar fi aşteptat

Pentru că iubeşte să se plimbe prin ţară, a învăţat cum poate folosi internetul pentru a găsi locuri de vizitat, cazări şi poate cel mai important, cum să se ferească de fraudele online.

"În primul rând am învățat cum trebuie să mă păzesc de escroci. Am văzut că foarte multe persoane apropiate de vârsta mea, au căzut în plasa unor oameni rău intenționați. Cred că și eu era să plec în plasa unora", spune Tudor Opincă.

Sunt mulţi asemenea lui care au urmat cursul. Şi toţi au ceva în comun: curiozitatea.

"Eu mă bucur că am ajuns să îl fac, pentru că am rămas în urmă. La orice vârstă poţi. Am prietene plecate peste hotare care fac facultatea".

"Mă bucur că sunt persoane vârstnice care îşi doresc să trăiască în prezent, nu în trecut", spun oamenii.

Tudor Opincă are cont de Facebook din 2021 şi foloseşte zilnic whatsapp şi alte aplicaţii, despre care spune că au ajuns să îi simplifice viaţa şi l-au ajutat să rămână în contact cu cei dragi.

