24 aprilie, Sfinţii Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Iosif din Maramureş. Sărbătoare importantă în calendar

Vineri, 24 aprilie, sunt prăznuiţi Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Iosif din Maramureş, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Iosif din Maramureş sunt cinstiţi atât pentru că au apărat învăţătura ortodoxă în faţa influenţelor calvine, cât şi pentru că au întărit unitatea românilor în jurul dreptei credinţe.

Conform crestinortodox.ro, Sfântul Ierarh Ilie Iorest a fost mitropolitul Ardealului între 1640 şi 1643. S-a născut în Ţara Ardealului, în jurul anului 1600, într-un sat din Transilvania, din părinţi drept-credincioşi. Din copilărie a intrat în obştea Mănăstirii Putna din Moldova, unde a învăţat caligrafia şi tehnica pictării icoanelor. Atât pentru învăţătura lui aleasă, cât şi pentru viaţa lui îmbunătăţită, Dumnezeu a rânduit să fie ales în scaunul de mitropolit al Ardealului. A fost hirotonit întru arhiereu la Târgovişte. De aici s-a întors fiind instalat în scaunul mitropolitan din Alba Iulia. Principele de atunci, Gheorghe Rakoczi, i-a impus îndatorirea de a difuza un catehism calvin printre români. Pentru că a refuzat acest lucru, mitropolitul a fost trimis în închisoare, unde a stat vreme de nouă luni. După eliberare a plecat la Mănăstirea Putna, unde a şi trecut la Domnul.

Sfântul Ierarh Sava Brancovici s-a născut în Transilvania, dintr-o familie de sârbi stabilită în părţile Aradului, însă o bună perioadă a vieţii sale a locuit în Ţara Românească. La Târgovişte a fost călugărit sub numele de Sava. A fost ales mitropolit al Transilvaniei în 1656, păstorind vreme de 24 de ani, însă, tot într-o perioadă în care la conducere se aflau principii calvini. În 1680, mitropolitul Sava Brancovici a fost arestat şi trimis în temniţă. Nu se ştie data exactă când a trecut la cele veşnice.

Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş a fost hirotonit de către mitropolitul Dosoftei al Moldovei pe când acesta era exilat la Jolkiev, în Polonia. Sfântul Iosif Mărturisitorul s-a împotrivit încercărilor de atragere a românilor la Biserica Romano-Catolică, fapt pentru care a fost aruncat în inchisoare. Nu se ştie cu exactitate perioada cât a stat în inchisoare. Fiind eliberat, a încercat să-şi reocupe scaunul episcopal, dar fără să reuşească. Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul a murit în jurul anului 1711.

