25 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 25 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 25 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 25 octombrie

Pe 25 octombrie 1154, Henric al II-lea al Angliei devine rege al Angliei. Pe 25 octombrie 1415, în Războiul de O Sută de Ani, armata lui Henric al V-lea al Angliei a înfrânt armata franceză în Bătălia de la Azincourt. Pe 25 octombrie 1722, în catedrala din Reims, Ludovic al XV-lea, în vârstă de 12 ani, devine rege al Franței. Pe 25 octombrie 1760, după moartea bunicului său, George al III-lea devine rege al Marii Britanii. Pe 25 octombrie 1858 este dată în folosință calea ferată Szolnok–Arad. Aradul devine al doilea oraș de pe teritoriul actual al României, după Timișoara, conectat la rețeaua feroviară. Pe 25 octombrie 1917, la Petrograd, bolșevicii au declanșat o insurecție și au lansat un asalt asupra Palatului de iarnă, declanșând Revoluția din Octombrie.

Pe 25 octombrie 1927, în urma scufundării vaporului de lux italian "Principessa Mafalda", în apropierea orașului Porto Seguro (Brazilia), 312 persoane își pierd viața. Pe 25 octombrie 1936, Adolf Hitler și Benito Mussolini au creat Axa Roma–Berlin. Pe 25 octombrie 1944, în Al Doilea Război Mondial, armata română intră în orașul Carei (Bătălia de la Carei), preluând controlul asupra întregului teritoriu pierdut în urma Dictatului de la Viena din 1940. Pe 25 octombrie 1944, Japonia lansează primul atac kamikaze în timpul Bătăliei din Golful Leyte. Pe 25 octombrie 1950, China intră în Războiul din Coreea, de partea Coreei de Nord. Pe 25 octombrie 1965 a fost înființat, la Mangalia, primul Muzeu al Marinei. Pe 25 octombrie 1983, forțele militare americane au invadat statul Grenada, la șase zile după ce primul ministru Maurice Bishop și câțiva susținători ai acestuia au fost executați în timpul unei lovituri de stat. Pe 25 octombrie 1999 a avut loc primul transplant de cord, efectuat la Spitalul de Urgență Floreasca de o echipă de medici condusă de conf. dr. Șerban Brădișteanu. Pe 25 octombrie 2022, pe fondul unei crize guvernamentale, Rishi Sunak devine prim-ministru al Regatului Unit, în urma demisiei lui Liz Truss după un mandat de 50 de zile.

Nașteri pe 25 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 25 octombrie, de la compozitorul francez Georges Bizet, născut pe 25 octombrie 1838, sau pictorul şi sculptorul spaniol Pablo Picasso, născut pe 25 octombrie 1881, şi până la politicianul german Klaus Barbie, născut pe 25 octombrie 1913, sau Regele Mihai I al României, născut pe 25 octombrie 1921.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 25 octombrie s-au născut personalităţi precum jurnalistul şi scriitorul Ioan Chirilă, născut pe 25 octombrie 1925, actriţa franceză Annie Girardot, născută pe 25 octombrie 1931, cântăreţul englez Chris Norman, născut pe 25 octombrie 1950, fotbalistul român Cristian Dulca, născut pe 25 octombrie 1972, sau cântăreaţa americană Katy Perry, născută pe 25 octombrie 1984.

Decese pe 25 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 25 octombrie. Dintre acestea amintim pe Papa Bonifaciu al V-lea, decedat pe 25 octombrie 625, Regele Ștefan al Angliei, decedat pe 25 octombrie 1154, scriitorul englez Geoffrey Chaucer, decedat pe 25 octombrie 1400, Regele George al II-lea al Marii Britanii, decedat pe 25 octombrie 1760, sau pictorul francez Robert Delaunay, decedat pe 25 octombrie 1941.

Tot într-o zi de 25 octombrie şi-au pierdut viaţa şi Regele Alexandru I al Greciei, decedat pe 25 octombrie 1920, sau regizorul şi actorul român Liviu Ciulei, decedat pe 25 octombrie 2011.

