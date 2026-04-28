29 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Evenimente petrecute pe 29 aprilie

Pe 29 aprilie 1483, Insula Gran Canaria este cucerită de Regatul Castiliei. Insula va juca un rol important în expansiunea maritimă a Spaniei. Pe 29 aprilie 1521, în timpul Războiului suedez de eliberare, trupele suedeze înving forțele daneze în Bătălia de la Västerås. Pe 29 aprilie 1624, Cardinalul Richelieu devine ministru al Regelui Ludovic al XIII-lea. Pe 29 aprilie 1661, Dinastia chinezească Ming ocupă Taiwanul. Pe 29 aprilie 1672, în timpul celui De-Al III-lea război anglo-neerlandez, Ludovic al XIV-lea al Franței invadează Țările de Jos. Pe 29 aprilie 1868 s-a înființat Filarmonica Română, instituţie care poartă numele lui George Enescu. Pe 29 aprilie 1882, "Elektromote", precursorul troleibuzului, este testat de Ernst Werner von Siemens la Berlin.

Pe 29 aprilie 1945, Lagărul de concentrare de la Dachau este eliberat de trupele americane. Pe 29 aprilie 1945, în Al Doilea Război Mondial, predarea de la Caserta este semnată de comandantul forțelor germane din Italia. Pe 29 aprilie 1945, cancelarul și führerul Germaniei, Adolf Hitler, se căsătorește cu partenera sa de lungă durată, Eva Braun, într-un buncăr din Berlin și îl desemnează pe amiralul Karl Dönitz drept succesor. Pe 29 aprilie 1946, Tribunalul Militar Internațional pentru Orientul Îndepărtat se întrunește și îl incriminează pe fostul prim-ministru al Japoniei, Hideki Tojo, dar și pe 28 de foști lideri japonezi pentru crime de război. Pe 29 aprilie 1952, zborul Pan Am 202 se prăbușește în bazinul Amazonului, lângă Carolina, Maranhão, Brazilia. 50 de persoane şi-au pierdut viaţa. Pe 29 aprilie 1967, după ce a refuzat încorporarea în Armata Statelor Unite în ziua precedentă, lui Muhammad Ali i se retrage licenţa de boxer. Pe 29 aprilie 1974, în Scandalul Watergate, președintele Statelor Unite ale Americii, Richard Nixon, anunță publicarea transcrierilor editate ale înregistrărilor Casei Albe referitoare la scandal. Pe 29 aprilie 2011 are loc, la Catedrala Westminster, din Londra, căsătoria Prințului William cu Kate Middleton. Pe 29 aprilie 2025, în Spania, Portugalia, Andorra și în unele părți ale Franței se semnalează o pană de curent generalizată, care închide aeroporturile, sistemele de transport în comun și numeroase spitale.

Nașteri pe 29 aprilie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 29 aprilie, de la Țarul Alexandru al II-lea al Rusiei, născut pe 29 aprilie 1818, sau scriitorul român Gala Galaction (Grigore Pisculescu), născut pe 29 aprilie 1879, şi până la muzicianul american Duke Ellington, născut pe 29 aprilie 1899, sau Hirohito, împărat al Japoniei, născut pe 29 aprilie 1901.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 29 aprilie s-au născut personalităţi precum actorul francez Jean Rochefort, născut pe 29 aprilie 1930, cântăreţul american Willie Nelson, născut pe 29 aprilie 1933, dirijorul indian Zubin Mehta, născut pe 29 aprilie 1936, finanţistul american Bernard Madoff, născut pe 29 aprilie 1938, regizorul român Mircea Veroiu, născut pe 29 aprilie 1941, pilotul american Dale Earnhardt, născut pe 29 aprilie 1951, comediantul american Jerry Seinfeld, născut pe 29 aprilie 1954, actorul român Florin Călinescu, născut pe 29 aprilie 1956, actorul britanic Daniel Day-Lewis, născut pe 29 aprilie 1957, actriţa americană Michelle Pfeiffer, născută pe 29 aprilie 1958, jucătorul american de tenis Andre Agassi, născut pe 29 aprilie 1970, sau actriţa americană Uma Thurman, născută pe 29 aprilie 1970.

Decese pe 29 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 29 aprilie. Dintre acestea amintim pe Ludovic al II-lea de Anjou, duce de Anjou, rege al Neapole, decedat pe 29 aprilie 1417, regizorul britanic Alfred Hitchcock, decedat pe 29 aprilie 1980, sau actorul american Bob Hoskins, decedat pe 29 aprilie 2014.

România i-a pierdut într-o zi de 29 aprilie, printre alţii, pe dramaturgul Barbu Ștefănescu Delavrancea, decedat pe 29 aprilie 1918, pe poetul Radu Gyr (Radu Demetrescu), decedat pe 29 aprilie 1975, sau pe creatorul de modă Răzvan Ciobanu, decedat pe 29 aprilie 2019.

