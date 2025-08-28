Antena Meniu Search
29 august, Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox

Vineri, 29 august, este prăznuită Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox.

la 28.08.2025 , 10:28
Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită pe 29 august Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită pe 29 august - doxologia.ro

Este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, pentru că pe 1 septembrie începe un nou an bisericesc. Conform crestinortodox.ro, ziua Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul este o zi de post. Ni se cere să postim în această zi, pe de o parte ca să nu ne asemănăm cu Irod care, din cauza ospăţului fără măsură, a cerut ca Salomeea să-i danseze şi drept răsplată i-a oferit capul Sfântului Ioan Botezătorul, iar, pe de altă parte, ca să ne asemănăm cu viaţa înfrânată a lui Ioan.

Există persoane care au susţinut că ziua Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul prefigurează Vinerea Patimilor. Şi, după cum postim în fiecare vineri, ca zi a răstignirii Domnului, tot astfel se cuvine să postim şi în această zi.

