3 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 3 noiembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 3 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 3 noiembrie

Articolul continuă după reclamă

Pe 3 noiembrie 625 începe pontificatul Papei Honoriu I. Pe 3 noiembrie 1493, Cristofor Columb a descoperit Insula Dominica în Marea Caraibilor. Pe 3 noiembrie 1591 este ales Papa Inocențiu al IX-lea. Pe 3 noiembre 1791, în Bătălia de la Fort-Wayne, războinicii Miamis îl surprind în bătălie pe maiorul Arthur Saint-Clair, care îşi pierde 600 din cei 1300 de oameni. Dintre băștinași au murit numai 66. Este cea mai mare pierdere a americanilor în războaiele lor de masacrare a "pieilor roșii". Pe 3 noiembrie 1800 a fost înființată Casa Albă, reședința președinților SUA, situată în Washington, D.C.. Clădirea a fost construită după planurile arhitectului James Hoban, lucrările începând în 1792. Pe 3 noiembrie 1844, la Teatrul Argentina din Roma are loc debutul lui Giuseppe Verdi cu "I due Foscari". Pe 3 noiembrie 1906, Alois Alzheimer prezintă la Congresul de medicină de la Tübingen datele fundamentale ale bolii care îi va purta numele. Pe 3 noiembrie 1906, a doua conferință internațională despre telegrafia fără fir adoptă mesajul SOS ("Save Our Souls", "Save Our Ship") ca semnal internațional de forță majoră înlocuind semnalul CQD. Pe 3 noiembrie 1908, în Statele Unite ale Americii au loc alegeri prezidențiale care vor fi câştigate de William Howard Taft.

Pe 3 noiembrie 1918, în Primul Război Mondial se semnează Armistițiul dintre Imperiul Austro-Ungar și aliați, armistițiu care pune capăt războiului. Pe 3 noiembrie 1918, revolta marinarilor se extinde asupra muncitorilor din Kiel și marchează în Germania începutul Revoluției Germane. Pe 3 noiembrie 1918, Polonia își declară independența față de Rusia. Pe 3 noiembrie 1920 se înființează Școala Politehnică din Timișoara. Pe 3 noiembrie 1936, în Statele Unite ale Americii este reales preşedinte Franklin Delano Roosevelt. Pe 3 noiembrie 1956 a fost înființată Opera Română din Iași, spectacolul inaugural fiind "Tosca", de Giacomo Puccini. Pe 3 noiembrie 1957, Sputnik 2 plasează pe orbita Pământului câinele Laika, prima creatură vie din istoria călătoriilor spațiale. Pe 3 noiembrie 1964, în Statele Unite ale Americii, Lyndon B. Johnson este ales președinte, luând locul lui John Kennedy, asasinat. Johnson devine al 36-lea președinte al Statelor Unite. Pe 3 noiembrie 1983, la nord de Kabul (Afganistan), un convoi militar rusesc a fost atacat într-o ambuscadă în tunelul Salangl, cu o lungime de 2,7 kilometri. Şi-au pierdut viața peste 2.000 de oameni. Pe 3 noiembrie 1992, Bill Clinton devine al 42-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Pe 3 noiembrie 1992, Carol Moseley-Braun este prima femeie de culoare aleasă in Senatul american. Pe 3 noiembrie 1995, taifunul "Angela", abătut asupra Arhipelagului filipinez, s-a soldat cu 883 de morți și 188 de dispăruți. Pe 3 noiembrie 2005, rămășițele pământești ale lui Nicolaus Copernic au fost descoperite într-o catedrală din Polonia. Pe 3 noiembrie 2014, One World Trade Center se deschide oficial în New York City, înlocuind Turnurile Gemene, după ce acestea au fost distruse în timpul atacurilor din 11 septembrie. Pe 3 noiembrie 2020 au loc alegeri prezidențiale în Statele Unite ale Americii, între democratul Joe Biden și actualul președinte republican Donald Trump. La 7 noiembrie, Biden a fost declarat câștigător.

Nașteri pe 3 noiembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 3 noiembrie, de la artistul italian Benvenuto Cellini, născut pe 3 noiembrie 1500, sau romancierul francez André Malraux, născut pe 3 noiembrie 1901, şi până la Regele Leopold al III-lea al Belgiei, născut pe 3 noiembrie 1901, sau actorul american Charles Bronson, născut pe 3 noiembrie 1921.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 3 noiembrie s-au născut personalităţi precum fotbalistul german Gerd Muller, născut pe 3 noiembrie 1945, DJ-ul italian Robert Miles, născut pe 3 noiembrie 1969, fotbalistul şi antrenorul spaniol de fotbal Unai Emery, născut pe 3 noiembrie 1971, sau fotomodelul american Kendall Jenner, născută pe 3 noiembrie 1995.

Decese pe 3 noiembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 3 noiembrie. Dintre acestea amintim pe Împăratul roman Constantin al II-lea, decedat pe 3 noiembrie 361, pictorul şi sculptorul francez Henri Matisse, decedat pe 3 noiembrie 1954, Regele Petru al II-lea al Iugoslaviei, decedat pe 3 noiembrie 1970, sau cântăreţul şi compozitorul american Quincy Jones, decedat pe 3 noiembrie 2024.

România i-a pierdut într-o zi de 3 noiembrie, printre alţii, pe compozitorul Filip Lazăr, decedat pe 3 noiembrie 1936, sau pe politicianul Sorin Frunzăverde, decedat pe 3 noiembrie 2019.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰