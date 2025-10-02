3 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 3 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 3 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 3 octombrie

Pe 3 octombrie 1552, trupele lui Ivan cel Groaznic cuceresc orașul Kazan și integrează khanatul cu același nume în noul stat rus. Căderea Kazanului deschide calea expansiunii Rusiei în Siberia. Pe 3 octombrie 1739, se semnează Tratatul de la Nis, între Imperiul Otoman și Rusia, care duce la sfârșitul războiului ruso-turc 1736–1739. Pe 3 octombrie 1849, scriitorul american Edgar Allan Poe este găsit căzut pe un trotuar în orașul Baltimore, Maryland, în stare de confuzie mintală, după o dispariție de câteva zile. Este ultima dată când este văzut în public înainte de moartea sa. Pe 3 octombrie 1908, ziarul "Pravda" este fondat de Lev Troțki, Adolph Joffe, Matvei Skobelev și alți ruși exilați la Viena. Pe 3 octombrie 1929, "Regatul sârbilor, croaților și slovenilor" își schimbă numele în "Regatul Iugoslavia".

Pe 3 octombrie 1935 a început agresiunea Italiei împotriva Etiopiei. Pe 3 octombrie 1942, racheta germană A4-/V-2, prima rachetă balistică din lume și primul obiect care a făcut un zbor suborbital, a fost testată cu succes pentru prima oară. Pe 3 octombrie 1952, Marea Britanie testează cu succes arme nucleare și devine a treia putere nucleară a lumii. Pe 3 octombrie 1990 se produce reunificarea Germaniei. Germania de Est aderă la Germania de Vest, astfel că ziua de 3 octombrie înlocuiește ziua de 17 iunie ca zi de sărbătoare națională a Germaniei.

Nașteri pe 3 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 3 octombrie, de la Regele Henric al III-lea al Castiliei, născut pe 3 octombrie 1379, sau Sfântul Cazimir, Patron al Lituaniei și al Poloniei, născut pe 3 octombrie 1458, şi până la poetul rus Serghei Esenin, născut pe 3 octombrie 1895, sau regizorul român Mircea Drăgan, născut pe 3 octombrie 1932.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 3 octombrie s-au născut personalităţi precum cântăreaţa română Silvia Dumitrescu, născută pe 3 octombrie 1959, actorul britanic Clive Owen, născut pe 3 octombrie 1964, cântăreaţa americană Gwen Stefani, născută pe 3 octombrie 1969, actriţa americană Neve Campbell, născută pe 3 octombrie 1973, sau fotbalistul suedez Zlatan Ibrahimovic, născut pe 3 octombrie 1981.

Decese pe 3 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 3 octombrie. Dintre acestea amintim pe Francisc de Assisi, întemeietorul ordinului franciscan, decedat pe 3 octombrie 1226, astronomul german Max Wolf, decedat pe 3 octombrie 1932, sau Akio Morita, inventatorul walkman-ului, decedat pe 3 octombrie 1999.

România i-a pierdut într-o zi de 3 octombrie, printre alţii, pe actorul Sandu Sticlaru, decedat pe 3 octombrie 2006, sau compozitorul Aurel Stroe, decedat pe 3 octombrie 2008.

