3 octombrie, Sfântul Dionisie Areopagitul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 3 octombrie, este prăznuit Sfântul Dionisie Areopagitul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 02.10.2025 , 12:34
Sfântul Dionisie Areopagitul s-a născut în Atena. Conform crestinortodox.ro, după ce a finalizat studiile de filosofie din Atena, a mers în Egipt pentru a şi le desăvârşi. Pe când se afla aici, Mântuitorul era răstignit pe Cruce la Ierusalim. Observând întunecarea cerului petrecută la moartea lui Hristos, a rostit profetic cuvintele: "Sau Dumnezeu pătimeşte sau lumea aceasta văzută se sfârşeşte".

Dionisie revine în Atena şi se bucură de întâlnirea cu Pavel în Areopag. Va pune în inimă cuvintele pe care le va rosti Pavel şi, astfel, în anul 51, se va converti la creştinism. Mai târziu, va fi hirotonit episcop în Atena. Călătoreşte cu Pavel şi îi cunoaşte pe ceilalţi Apostoli ai lui Hristos. Ajunge la Ierusalim ca să o cunoască pe Maica Domnului. Va fi de faţă la înmormântarea Fecioarei Maria.

După ce a rânduit alt episcop pentru Atena, s-a dus la Roma. De aici va pleca în Galia, la îndemnul Sfântului Clement, episcopul Romei. Zideşte o biserică în cetatea Parisului şi converteşte mulţi păgâni la creştinism. A fost decapitat în vremea Împăratului Domiţian (81-96).

Sfântul Dionisie Areopagitul este primul autor patristic care ne-a lăsat o ierarhizare a cetelor îngereşti. În prima treaptă, care este cea mai înaltă, sunt Tronurile, Heruvimii şi Serafimii. A doua treaptă cuprinde Stăpâniile, Domniile şi Puterile, iar în treapta a treia întâlnim Începătoriile, Arhanghelii şi Îngerii.

