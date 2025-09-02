3 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 3 septembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 3 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 3 septembrie

Pe 3 septembrie 36 î.Hr., în Bătălia de la Naulochus, Marcus Vipsanius Agrippa, amiral al lui Octavian, îl învinge pe Sextus Pompeius, fiul lui Pompeius, punând astfel capăt rezistenței pompeiane față de cel de-al doilea Triumvirat. Pe 3 septembrie 590 avem începutul pontificatului Papei Grigore I. Pe 3 septembrie 1189, Richard I al Angliei (Richard "Inimă de Leu") este încoronat la Westminster. Pe 3 septembrie 1878, nava britanică de pasageri SS Princess Alice s-a ciocnit cu cargoul de cărbune Bywell Castle pe Tamisa și s-a scufundat în patru minute. 640 de oameni au murit. Pe 3 septembrie 1914, Giacomo della Chiesa devine Papa Benedict al XV-lea.

Pe 3 septembrie 1919, Italia introduce votul pentru femei. Pe 3 septembrie 1939, în Al Doilea Război Mondial, Marea Britanie și Franța declară război Germaniei. Aceasta marchează și începutul Bătăliei Atlanticului. Pe 3 septembrie 1941, la lagărul de exterminare Auschwitz s-a folosit, pentru prima oară, gazul Zyklon B, inițial pentru exterminarea prizonierilor de război sovietici. Pe 3 septembrie 1950, cu victoria sa în Marele Premiu al Italiei de la Autodromo Nazionale di Monza, ultima cursă a Campionatului Mondial de Automobilism din 1950, Giuseppe Farina devine primul campion mondial de Formula 1. Pe 3 septembrie 1953 a intrat în vigoare "Convenția Europeană a Drepturilor Omului". Convenția a fost semnată la Roma, 4 noiembrie 1950. Pe 3 septembrie 1989, un avion cubanez Ilyushin Il-62 s-a prăbușit într-o zonă rezidențială din apropierea aeroportului din Havana. 150 de persoane au murit.

Nașteri pe 3 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 3 septembrie, de la constructorul german de automobile Ferdinand Porsche, născut pe 3 septembrie 1875, şi până la actriţa greacă Irene Papas, născută pe 3 septembrie 1926.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 3 septembrie s-au născut personalităţi precum cântăreaţa română Marina Voica, născută pe 3 septembrie 1936, cântăreaţa română Maria Ciobanu, născută pe 3 septembrie 1937, antrenorul francez de fotbal Gérard Houllier, născut pe 3 septembrie 1947, actorul american Charlie Sheen, născut pe 3 septembrie 1965, handbalista română Carmen Amariei, născută pe 3 septembrie 1978, sau handbalista maghiară Dorina Korsós, născută pe 3 septembrie 1995.

Decese pe 3 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 3 septembrie. Dintre acestea amintim pe Oliver Cromwell, Lord Protector al Angliei, decedat pe 3 septembrie 1658, romancierul şi dramaturgul rus Ivan Turgheniev, decedat pe 3 septembrie 1883, regizorul american Frank Capra, decedat pe 3 septembrie 1991, sau actorul american Michael Clarke Duncan, decedat pe 3 septembrie 2012.

Tot într-o zi de 3 septembrie şi-au pierdut viaţa şi Petru Rareș, domn al Moldovei, decedat pe 3 septembrie 1546, Nicolae Mavrocordat, domn al Moldovei și al Țării Românești, decedat pe 3 septembrie 1730, filologul şi lingvistul român Timotei Cipariu, decedat pe 3 septembrie 1887, Ecaterina Teodoroiu, participantă la Primul Război Mondial, decedată pe 3 septembrie 1917, inventatorul şi pilotul român Traian Vuia, decedat pe 3 septembrie 1950, botanistul român Alexandru Borza, decedat pe 3 septembrie 1971, sau actriţa română Elvira Godeanu, decedată pe 3 septembrie 1991.

