4 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 4 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 4 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 4 octombrie

Pe 4 octombrie 1209, Otto al IV-lea este încoronat împărat al Sfântului Imperiu Roman de către Papa Inocențiu al III-lea. Pe 4 octombrie 1582, Papa Grigore al XIII-lea aplică Calendarul gregorian în Italia, Polonia, Portugalia și Spania. 4 octombrie a acestui an devine 15 octombrie. Pe 4 octombrie 1824, Mexic adoptă o nouă constituție și devine republică. Pe 4 octombrie 1830 se produce crearea statului Belgia, după separarea de Olanda. Pe 4 octombrie 1853, începe Războiul Crimeii (1853–1856). Țările Române devin teatru de ocupație și confruntări militare. Pe 4 octombrie 1895 a fost organizat primul turneu de golf, la Newport (Rhode Island).

Pe 4 octombrie 1940, în Al Doilea Război Mondial, are loc întâlnirea dintre Hitler și Mussolini de la Brennero. Pe 4 octombrie 1957, Sputnik 1, primul satelit artificial al Pământului, a fost lansat pe orbită de o rachetă R-7 Semiorka de la cosmodromul Baikonur din Kazahstan. Pe 4 octombrie 1960, Statele Unite au lansat în spațiu "Courrier IB", primul satelit folosit în telecomunicații. Pe 4 octombrie 1965, Papa Paul al VI-lea ajunge la New York, devenind primul suveran pontif care vizitează Statele Unite. Pe 4 octombrie 2000, Yoko Ono, văduva lui John Lennon, a inaugurat într-o zonă de la periferia orașului Tokyo, primul muzeu consacrat în exclusivitate legendarului component al formației Beatles. Pe 4 octombrie 2010, accidentul de la Uzina de aluminiu din Ajka, vestul Ungariei, s-a soldat cu nouă morţi și 122 de răniţi.

Nașteri pe 4 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 4 octombrie, de la Regele Louis al X-lea al Franței, născut pe 4 octombrie 1289, sau Regele Carol al IX-lea al Suediei, născut pe 4 octombrie 1550, şi până la Richard Cromwell, Lord Protector al Angliei, Scoției și Irlandei, născut pe 4 octombrie 1626, sau matematicianul român Gheorghe Țițeica, născut pe 4 octombrie 1873.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 4 octombrie s-au născut personalităţi precum actorul român Buster Keaton, născut pe 4 octombrie 1895, actorul american Charlton Heston, născut pe 4 octombrie 1923, actorul român Mircea Albulescu, născut pe 4 octombrie 1934, artistul român Florian Pittiş, născut pe 4 octombrie 1943, actriţa americană Susan Sarandon, născută pe 4 octombrie 1946, actorul austriac Christoph Waltz, născut pe 4 octombrie 1956, actriţa americană Alicia Silverstone, născută pe 4 octombrie 1976, sau actorul român Marius Manole, născut pe 4 octombrie 1978.

Decese pe 4 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 4 octombrie. Dintre acestea amintim pe pictorul olandez Rembrandt, decedat pe 4 octombrie 1669, fizicianul german Max Planck, decedat pe 4 octombrie 1947, cântăreaţa americană Janis Joplin, decedată pe 4 octombrie 1970, sau actorul englez Norman Wisdom, decedat pe 4 octombrie 2010.

România i-a pierdut într-o zi de 4 octombrie, printre alţii, pe sociologul şi politicianul Petre Andrei, decedat pe 4 octombrie 1940, cântăreţul Luigi Ionescu, decedat pe 4 octombrie 1994, fotbalistul şi antrenorul de fotbal Traian Ionescu, decedat pe 4 octombrie 2006, sau prozatorii Constantin Ţoiu, decedat pe 4 octombrie 2012, şi Ion Ochinciuc, decedat pe 4 octombrie 2016.

