5 noiembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 5 noiembrie de-a lungul timpului.

de Redactia Observator

la 04.11.2025 , 13:27
Pe 5 noiembrie 1996, Bill Clinton era reales președinte al Statelor Unite ale Americii Pe 5 noiembrie 1996, Bill Clinton era reales președinte al Statelor Unite ale Americii - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 5 noiembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 5 noiembrie 

Pe 5 noiembrie 1605, în "Complotul prafului de pușcă", Guy Fawkes, un catolic englez, și co-conspiratorii săi sunt arestați în timp ce încearcă să arunce în aer Parlamentul englez pentru a-l ucide pe regele protestant Iacob I, familia sa, guvernul și toți parlamentarii. Pe 5 noiembrie 1720 se semnează Tratatul de pace de la Constantinopol ("Pacea Veșnică") între Rusia și Imperiul Otoman. Este confirmat, astfel, tratatul încheiat la Adrianopol, la 13 iunie 1713. Pe 5 noiembrie 1757, în Războiul de Șapte Ani, Frederic cel Mare învinge armatele aliate ale Franței și Sfântului Imperiu Roman în Bătălia de la Rossbach. Pe 5 noiembrie 1912, Woodrow Wilson este ales al 28-lea președinte al Statelor Unite, învingându-l pe președintele în funcție, William Howard Taft.

Pe 5 noiembrie 1914, în Primul Război Mondial, Marea Britanie a anexat insula Cipru, care făcuse parte din Imperiul Otoman, și a declarat război Puterilor Centrale. Pe 5 noiembrie 1940, democratul Franklin D. Roosevelt este ales în funcția de președinte pentru o a treia legislatură, fapt unic în istoria Statelor Unite. Pe 5 noiembrie 1968, la alegerile prezidențiale din SUA, republicanul Richard Nixon este ales cu 0,7% avantaj față de adversarul său, democratul Hubert H. Humphrey, în funcția de președinte al SUA. Pe 5 noiembrie 1994, pugilistul George Foreman, 45 de ani, devine cel mai în vârstă campion la categoria grea. Pe 5 noiembrie 1996, Bill Clinton este reales președinte al Statelor Unite ale Americii. Pe 5 noiembrie 2006, Saddam Hussein, fostul președinte al Irakului, și co-inculpații Barzan Ibrahim al-Tikriti și Awad Hamed al-Bandar sunt condamnați la moarte în procesul pentru rolul lor în masacrul a 148 de musulmani șiiți din 1982. Pe 5 noiembrie 2021, România a depășit 50.000 de decese provocate de virusul SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei de coronavirus.

Nașteri pe 5 noiembrie 

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 5 noiembrie, de la pictorul spaniol Zacarías González Velázquez, născut pe 5 noiembrie 1763, sau scriitorul român Mihail Sadoveanu, născut pe 5 noiembrie 1880, şi până la actriţa engleză Vivien Leigh, născută pe 5 noiembrie 1913, sau cântăreţul francez Joe Dassin, născut pe 5 noiembrie 1938.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 5 noiembrie s-au născut personalităţi precum actorul american Robert Patrick, născut pe 5 noiembrie 1958, cântăreţul canadian Bryan Adams, născut pe 5 noiembrie 1959, fotbalistul român Ion Vlădoiu, născut pe 5 noiembrie 1968, sau scrimerul român Mihai Covaliu, născut pe 5 noiembrie 1977.

Decese pe 5 noiembrie 

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 5 noiembrie. Dintre acestea amintim pe Regele Cazimir al III-lea al Poloniei, decedat pe 5 noiembrie 1370, pianistul rus  Vladimir Horowitz, decedat pe 5 noiembrie 1989, actriţa americană Jill Clayburgh, decedată pe 5 noiembrie 2010, sau cântăreţul american Aaron Carter, decedat pe 5 noiembrie 2022.

Tot într-o zi de 5 noiembrie şi-au pierdut viaţa şi actriţa română Maria Filotti, decedată pe 5 noiembrie 1956, poetul român Adrian Păunescu, decedat pe 5 noiembrie 2010, sau torţionarul comunist Alexandru Vişinescu, decedat pe 5 noiembrie 2018.

