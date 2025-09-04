5 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 5 septembrie de-a lungul timpului.
Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.
Iar ziua de 5 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.
Evenimente petrecute pe 5 septembrie
Pe 5 septembrie 1661, Nicolas Fouquet, ministrul de Finanțe al Regelui Ludovic al XIV-lea al Franței, este arestat la Nantes, de D'Artagnan, căpitan al muschetarilor regelui. Pe 5 septembrie 1666 se termină Marele incendiu din Londra. 10.000 de clădiri, inclusiv Catedrala Saint Paul, sunt distruse. Şase oameni au murit. Pe 5 septembrie 1793, în timpul Revoluției franceze, Convenția națională franceză inițiază domnia terorii. Pe 5 septembrie 1839, Regatul Unit declară război dinastiei Qing din China. Pe 5 septembrie 1905, sub medierea președintelui SUA, Theodore Roosevelt, Războiul ruso-japonez a luat sfârșit prin semnarea Tratatului de la Portsmouth. Pe 5 septembrie 1914, în Primul Război Mondial, a început prima bătălie de pe Marna, în care au murit 550.000 de soldați, după ce armata franceză a atacat armata germană care avansa spre Paris.
Pe 5 septembrie 1916, în Primul Război Mondial, a început Bătălia de la Bazargic. Pe 5 septembrie 1939, Japonia și Statele Unite își declară neutralitatea în "războiul european". Pe 5 septembrie 1940, Regele Carol al II-lea suspendă Constituția din februarie 1938 și cedează generalului Ion Antonescu principalele prerogative regale. Pe 5 septembrie 1944, Armata a IV-a română oprește ofensiva germano-ungară din centrul Transilvaniei. Pe 5 septembrie 1944, Belgia, Țările de Jos și Luxemburg constituie Benelux. Pe 5 septembrie 1972, în timpul Jocurilor Olimpice de la München, opt teroriști arabi, reprezentând grupul militant "Septembrie Negru", au pătruns în Satul Olimpic, au ucis doi membri ai delegației Israelului și i-au luat ostateci pe alți nouă. În timpul operațiunii de salvare au murit ostaticii, cinci teroriști și un polițist. Pe 5 septembrie 1980 are loc inaugurarea tunelului St. Gotthard din Elveția, cel mai lung tunel de autostradă din lume (16,22 kilometri). Se întinde de la Goschenen la Airolo.
Nașteri pe 5 septembrie
O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 5 septembrie, de la Regele Ludovic al VIII-lea al Franței, născut pe 5 septembrie 1187, sau Regele Ludovic al XIV-lea al Franței, născut pe 5 septembrie 1638, şi până la compozitorul german Johann Christian Bach, născut pe 5 septembrie 1735, sau poetul, dramaturgul şi prozatorul rus Aleksei Konstantinovici Tolstoi, născut pe 5 septembrie 1817.
Mai spre zilele noastre, într-o zi de 5 septembrie s-au născut personalităţi precum scriitorul român Alexandru Vlahuță, născut pe 5 septembrie 1858, pictorul român Arthur Verona, născut pe 5 septembrie 1867, actriţa americană Raquel Welch, născută pe 5 septembrie 1940, artistul britanic Freddie Mercury, născut pe 5 septembrie 1946, actorul american Michael Keaton, născut pe 5 septembrie 1951, sau rugbistul român Cătălin Fercu, născut pe 5 septembrie 1986.
Decese pe 5 septembrie
O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 5 septembrie. Dintre acestea amintim pe filosoful francez Auguste Comte, decedat pe 5 septembrie 1857, călugăriţa albaneză Maica Tereza, decedată pe 5 septembrie 1997, sau muzicianul brazilian Sérgio Mendes, decedat pe 5 septembrie 2024.
România i-a pierdut într-o zi de 5 septembrie, printre alţii, pe pedagogul Ioan Maiorescu, decedat pe 5 septembrie 1864, matematicianul Grigore Gheba, decedat pe 5 septembrie 2004, canoistul Ivan Patzaichin, decedat pe 5 septembrie 2021, sau actorul Ion Caramitru, decedat pe 5 septembrie 2021.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰