6 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 6 septembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 6 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 6 septembrie

Pe 6 septembrie 1522, singura navă supraviețuitoare a expediției lui Ferdinand Magellan, Victoria, se întoarce la Sanlúcar de Barrameda, în Spania. Este prima navă cunoscută care a făcut înconjurul lumii. Pe 6 septembrie 1776, un uragan lovește Guadeloupe ucigând peste 6000 de oameni. Pe 6 septembrie 1863, la Londra, a intrat în funcțiune primul metrou din lume, de-a lungul sectorului Victoria Street, cu o lungime de 6,3 kilometri. Tracțiunea era realizată cu o mașina cu aburi. Pe 6 septembrie 1901, anarhistul Leon Czolgosz îl împușcă fatal pe președintele american William McKinley (va muri la 14 septembrie), la Pan-American Exposition în Buffalo, New York. Pe 6 septembrie 1914, în Primul Război Mondial, începe Prima bătălie de pe Marna, care va opri înaintarea Armatei Imperiale Germane în Franța. Pe 6 septembrie 1915, în Primul Război Mondial, primul prototip de tanc, dezvoltat de William Foster & Co. pentru armata britanică, a fost finalizat și testat pentru prima dată.

Pe 6 septembrie 1939, în Al Doilea Război Mondial, Africa de Sud declară război Germaniei. Pe 6 septembrie 1940, sub presiunea lui Ion Antonescu, Regele Carol al II-lea abdică în favoarea fiului său, Mihai. Începe cea de-a doua domnie al lui Mihai (1940-1947), sub dictatura conducătorului Ion Antonescu. Pe 6 septembrie 1941, naziștii le-au impus evreilor cu vârsta mai mare de 6 ani să poarte câte o insignă galbenă cu Steaua lui David. Pe 6 septembrie 1946, George Enescu și soția sa, Maria Cantacuzino, părăsesc definitiv România ajutați de Yehudi Menuhin. Pe 6 septembrie 1955, grupuri de turci din Istanbul i-au atacat pe grecii din oraș, ucigând 13 oameni, rănind peste 30 și distrugând peste 5.000 de case și prăvălii grecești. Pe 6 septembrie 1983, Uniunea Sovietică recunoaște că a doborât avionul de pasageri KAL-007 aparținând liniei sud coreene, declarând că piloții nu au știut că era un avion civil atunci când a încălcat spațiul aerian sovietic. Pe 6 septembrie 1997, la Londra au loc funeralile Prințesei Diana. Peste un milion de oameni pe străzi și peste 2,5 miliarde de oameni din întreaga lume au urmărit transmisia televizată. Pe 6 septembrie 2009, feribotul SuperFerry 9 se scufundă în largul Peninsulei Zamboanga din Filipine. 10 persoane au murit. Pe 6 septembrie 2022, Boris Johnson demisionează din funcția de prim-ministru al Regatului Unit și este înlocuit de Liz Truss. Întâlnirile lor cu Regina Elisabeta a II-a, la Castelul Balmoral, au fost ultimele îndatoriri oficiale ale reginei înainte de moartea sa, două zile mai târziu. Pe 6 septembrie 2022, în Războiul ruso-ucrainean, Ucraina începe contraofensiva de la Harkov, surprinzând forțele ruse și recucerind peste 3.000 de kilometri pătraţi de teren, recapturând întregul Oblast Harkov, la vest de râul Oskil, în următoarea săptămână.

Nașteri pe 6 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 6 septembrie, de la Țarul Ivan al V-lea al Rusiei, născut pe 6 septembrie 1666, sau chimistul şi fizicianul englez John Dalton, născut pe 6 septembrie 1766, şi până la istoricul român Mihail Kogălniceanu, născut pe 6 septembrie 1817, sau Regele Petru al II-lea al Iugoslaviei, născut pe 6 septembrie 1923.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 6 septembrie s-au născut personalităţi precum cântăreţul englez Roger Waters, născut pe 6 august 1943, cântăreaţa americană Macy Gray, născută pe 6 septembrie 1967, sau actorul englez Idris Elba, născut pe 6 septembrie 1972.

Decese pe 6 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 6 septembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Ioan al XIII-lea, decedat pe 6 septembrie 972, regizorul japonez Akira Kurosawa, decedat pe 6 septembrie 1998, tenorul italian Luciano Pavarotti, decedat pe 6 septembrie 2007, actorul american Burt Reynolds, decedat pe 6 septembrie 2018, sau actorul francez Jean-Paul Belmondo, decedat pe 6 septembrie 2021.

România i-a pierdut într-o zi de 6 septembrie, printre alţii, pe matematicianul Grigore Gheba, decedat pe 6 septembrie 2004, fotbalistul şi antrenorul de fotbal Nicolae Lupescu, decedat pe 6 septembrie 2017, sau actriţa Valeria Seciu, decedată pe 6 septembrie 2022.

