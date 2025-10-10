Salariu de o mie de euro, un mediu prietenos și flexibilitate - asta își doresc tinerii din generația Z de la primul loc de muncă. Angajatorii se plâng, însă, ca nu găsesc candidați și sunt nevoiți să importe forță de muncă din Asia.

Tinerii caută program flexibil, care să le permită să meargă la facultate și să aibă o viață socială activă.

"Remote e o variantă, doar că se găsesc foarte greu remote. Un part time între 4-6 ore în care să pot să negociez momentul în care vin şi să-mi strâng orele în timpul saptămânii ar fi perfect", spune un candidat.

Denisa este studentă în Capitală şi vânează un job la o agenţie imobiliară sau de asigurări.

"Să fie ceva dinamic, ceva foarte prietenos cu tinerii, pentru că îşi caută de muncă şi nu prea găsesc, pentru ca angajatorii vin cu foarte ulte cerinţe", spune şi Denisa, studentă.

Pretențiile salariale variază în funcție de domeniu și pregătire.

"Aş căuta un job în domeniul juridic. Mă gândeam la un 4.500 -5.000 lei pentru început şi apoi în funcţie de performanţă să avansăm", susţine un candidat.

"Un 6.000 - 7.000 lei, dacă se poate", spune alt candidat.

"E foarte important să ai un debut pozitiv în piaţa muncii, cu un contract serios, cu un contract respectat. Oportunităţile de locuri de muncă nu sunt uniform şi proporţional distribuite în România", a declarat Florin Manole, ministrul Muncii.

Cu cât înaintezi în vârstă, cu atât e mai greu să-ţi găseşti un loc de muncă. Galina are 53 de ani şi a fost traducător. Este în căutarea unui job de 4 luni şi vrea să facă un curs de reconversie profesională.

"Operator calculator, pentru că ce am făcut până acum e mai greu de găsit şi vârsta, cineva deja se uită la ea. Se oferă salarii care nu îţi ajung să te descurci", mărturiseşte Galina.

Angajatorii, de cealaltă parte, spun că nu găsesc candidaţii ideali.

"Căutăm ce n-am gasit: cofetar, patiser. Cei care veneau spuneau că vor să înveţe, dar erau cam în vârstă: 50 ani", susţine Carmen Mihai, asociat cofetărie.

"Este foarte dificil. Se pune problema salarizarii, că foarte mulţi din ei nu-şi mai doresc să muncească şi stau într-un şomaj. Trebuie să aibă seriozitate, disciplină la locul de muncă, să fie ordonat şi să-şi facă datoria", spune şi Petre Gheorghe, director firmă construcţii.

Oferta de locuri de muncă este una generoasă. 1.500 de angajatori au prezentat 24.000 de joburi vacante la Bursa Locurilor de muncă organizată de ANOFM.

"În domeniul construcţii, HoReCa, industria prelucrătoare, industria auto, industria textilă, domeniul este diversificat, pentru că cum ştiţi România se confruntă cu un deficit al forţei de muncă actual şi locuri de muncă sunt declarate în toate domeniile", a precizat Florin Irinel Cotoşman, preşedintele ANOFM.

Absolvenții de liceu sau facultate pot obține indemnizația timp de șase luni, dacă nu-și găsesc un loc de muncă. În România, aproape un sfert dintre tinerii sub 24 de ani nu lucrează. E cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană.

