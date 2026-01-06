Antena Meniu Search
7 ianuarie, Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox

Miercuri, 7 ianuarie 2026, este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, ocazie cu care mulţi români îşi sărbătoresc ziua de nume, onomastica.

de Redactia Observator

la 06.01.2026 , 14:23
Soborul Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuit pe 7 ianuarie

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în Cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Conform crestinortodox.ro, Elisabeta, mama sa, era descendentă a seminţiei lui Aaron. 

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Pentru că nu va da crezare celor vestite de îngerul Gavriil, Zaharia va rămâne mut până la punerea numelui fiului său.

Sfântul Ioan Botezătorul a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia şi de a-L descoperi şi a-L face cunoscut lui Israel. Rolul Sfântului Ioan Botezătorul a fost acela de a trezi pe Israel din idolatrizarea Legii, de a naşte în ei credinţa în Hristos. El îşi începe predica cu aceleaşi cuvinte ca şi Mântuitorul: "Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împăraţia cerurilor" (Mt. 3, 2) şi le atrage atenţia că nu este de ajuns să faci parte din poporul ales de Dumnezeu pentru a primi mântuirea, în acest sens spunându-le că: "Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam" (Matei 3, 9; Luca 3, 8), descoperind că toate neamurile sunt chemate la mântuire. 

Convertirea propovăduită de Ioan presupunea recunoaşterea stării de păcat în care se află omenirea şi înlăturarea certitudinilor oferite de doctrina fariseică. Actul care consfinţeşte convertirea este "botezul lui Ioan". Acest botez, numit şi al pocăinţei, nu dăruia iertarea păcatelor, dar presupunea căinţa pentru păcatele săvârşite şi, astfel, pregătea sufletul pentru primirea iertării. 

Misiunea principală a Sfântului Ioan Botezătorul era să pună înaintea ochilor minţii realitatea păcatului şi să trezească dorinţa de ispăşire, urmând ca Mântuitorul care avea să vină, să le descopere celor convertiţi calea pe care să o urmeze.

Din Evanghelie cunoaştem că Irod, la un ospăţ prilejuit de sărbătorirea zilei de naştere, a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. În acea vreme, Sfântul Ioan era întemniţat în castelul lui Irod de la Maherus. Ioan îl mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era soţia fratelui său. În ura ei de moarte, Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei, care dansase şi plăcuse oaspeţilor şi îndeosebi lui Irod, să ceară de la acesta capul Botezătorului ca răsplată.

