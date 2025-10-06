7 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 7 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 7 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 7 octombrie

Pe 7 octombrie 1571 are loc Bătălia de la Lepanto. Flota unită a Spaniei, Maltei, Veneției, Genovei și Ducatului de Savoia, organizată de Papa Pius al IV–lea, zdrobește flota turcă. Pe 7 octombrie 1769, James Cook descoperă Noua Zeelandă. Pe 7 octombrie 1777 are loc Bătălia de la Saratoga. Armata colonială americană învinge armata engleză. Pe 7 octombrie 1883 are loc inaugurarea Castelului Peleș. Pe 7 octombrie 1919 ia ființă compania Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM). Este cea mai veche, încă operativă, companie aviatică. Pe 7 octombrie 1949, zona de ocupație sovietică din Germania devine Republica Democrată Germană.

Pe 7 octombrie 1952, modelul de cod de bare realizat de Woodland și Silver a început să fie folosit ca model general de identificare a produselor. Pe 7 octombrie 1968 se produce accidentul feroviar de la Bucerdea, soldat cu 22 de morți, 72 de răniți grav și importante pagube materiale. Pe 7 octombrie 1975, RDG și URSS semnează Tratatul de prietenie, cooperare și ajutor reciproc. Pe 7 octombrie 1985 a fost deturnată nava italiană Achille Lauro, aflată în croazieră pe Marea Mediterană cu peste 400 persoane la bord, de membrii organizației "Frontul pentru Eliberarea Palestinei". Pe 7 octombrie 1993, România a fost primită la Consiliul Europei, în urma solicitării din 21 martie 1990. Pe 7 octombrie 2000, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluție care condamnă utilizarea "excesivă a forței" împotriva palestinienilor de către Israel. Statele Unite s-au abținut de la vot. Pe 7 octombrie 2001, forțele militare americane și cele britanice au declanșat ofensiva asupra guvernului taliban și a teroriștilor din gruparea Al-Qaeda. Pe 7 octombrie 2003, în California, alegătorii au votat pentru demiterea guvernatorului Gray Davis și l-au ales drept nou guvernator pe Arnold Schwarzenegger. Pe 7 octombrie 2023, în războiul dintre Israel și Hamas, Hamas lansează o incursiune în sudul Israelului dinspre Fâșia Gaza, provocând un răspuns militar din partea Forțelor de Apărare ale Israelului. Israelul lansează numeroase lovituri aeriene asupra Libanului după ce Hezbollah lansează rachete și se fac noi încercări de a pătrunde în Israel.

Nașteri pe 7 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 7 octombrie, de la Regele Carol al XIII-lea al Suediei, născut pe 7 octombrie 1748, sau fizicianul danez Niels Bohr, născut pe 7 octombrie 1885, şi până la politicianul german Heinrich Himmler, născut pe 7 octombrie 1900, sau jucătorul şi antrenorul belgian de fotbal Raymond Goethals, născut pe 7 octombrie 1921.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 7 octombrie s-au născut personalităţi precum politicianul rus Vladimir Putin, născut pe 7 octombrie 1952, producătorul englez Simon Cowell, născut pe 7 octombrie 1959, cântăreaţa americană Toni Braxton, născută pe 7 octombrie 1967, cântăreaţa română Luminiţa Anghel, născută pe 7 octombrie 1968, sau gimnasta română Simona Amânar, născută pe 7 octombrie 1979.

Decese pe 7 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 7 octombrie. Dintre acestea amintim pe Regele Carol al III-lea al Franței, decedat pe 7 octombrie 929, scriitorul american Edgar Allan Poe, decedat pe 7 octombrie 1849, sau scriitoarea şi jurnalista rusă Anna Politkovskaia, decedată pe 7 octombrie 2006.

România i-a pierdut într-o zi de 7 octombrie, printre alţii, pe scriitorul Emanoil Bucuța, decedat pe 7 octombrie 1946, filosoful Ștefan Lupașcu, decedat pe 7 octombrie 1988, omul de ştiinţe George Emil Palade, decedat pe 7 octombrie 2008, sau criticul literar Paul Cornea, decedat pe 7 octombrie 2018.

