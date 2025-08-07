Antena Meniu Search
8 august, Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 8 august, este prăznuit Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 07.08.2025 , 14:51
Sfântul Alexandru din Basarabia a fost canonizat în 2024, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar proclamarea canonizării lui a avut loc în data de 4 februarie, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, cu ocazia aniversării Centenarului Patriarhiei Române.

Conform crestinortodox.ro, Sfântul Alexandru a fost un energic promotor al ideii de unitate naţională între românii de pe cele două maluri ale Prutului, iar la 27 martie 1918 a fost unul dintre deputaţii (singurul cleric din Sfatul Ţării) care au votat Unirea Basarabiei cu România.

