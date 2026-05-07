8 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 8 mai de-a lungul timpului.

Pe 8 mai 2025, 133 de cardinali electori îl aleg pe Robert Francis Prevost drept Papa Leon al XIV-lea - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 8 mai nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 8 mai

Articolul continuă după reclamă

Pe 8 mai 1429, după un asediu de șapte luni, are loc capturarea Orléans-ului de către trupele franceze conduse de Étienne de Vignolles și Ioana d’Arc. Este un punct de cotitură în Războiul de o sută de ani și deschide calea către încoronare la catedrala din Reims pentru Regele Carol al VII-lea. Pe 8 mai 1794, considerat trădător în timpul domniei terorii, chimistul francez Antoine Lavoisier, care era și perceptor de taxe la Ferme générale, este judecat, condamnat și ghilotinat într-o singură zi la Paris. Pe 8 mai 1842, un tren deraiază și ia foc la Paris. Până la 200 de persoane şi-au pierdut viaţa. Pe 8 mai 1852 are loc premiera comediei "Chirița în provincie", de Vasile Alecsandri. Pe 8 mai 1885, trupa de operă a Teatrului Național din București a prezentat primul spectacol în limba română, "Linda de Chamonix", de Gaetano Donizetti.

Pe 8 mai 1886, farmacistul John Pemberton vinde în Atlanta, pentru cinci cenți, o sticlă dezvoltată ca un remediu pentru durerile de cap și oboseală, o versiune timpurie a băuturii care va fi cunoscută sub numele de Coca-Cola. Pe 8 mai 1902, erupția vulcanul Pelée de pe Insula Martinica, din Antile, face aproximativ 30.000 de victime. Pe 8 mai 1921 a început, la București, Congresul Partidului Socialist din România (8-12 mai), care hotărăște transformarea în Partidul Comunist din România. Pe 8 mai 1945, se încheie Al Doilea Război Mondial în Europa cu ratificarea documentului de capitulare necondiționată a Wehrmachtului (Ziua Victoriei în Europa). Pe 8 mai 1970 este lansat ultimul album al trupei britanice The Beatles, "Let It Be". Pe 8 mai 1972 a fost inaugurat Muzeul Național de Istorie a României. Pe 8 mai 1980, OMS declară că variola este eradicată la nivel mondial și recomandă încetarea programului de vaccinare. Pe 8 mai 1984, Uniunea Sovietică a anunțat că va boicota Olimpiada de Vară de la Los Angeles, ca replică a boicotării Olimpiadei de Vară de la Moscova. Ulterior, alte 14 țări socialiste s-au alăturat boicotului. Pe 8 mai 2008, Vladimir Putin este confirmat ca al 10-lea prim-ministru al Rusiei, după votul din Duma de Stat. Pe 8 mai 2016, CSM Bucureşti a câştigat Liga Campionilor la handbal feminin. Pe 8 mai 2025, 133 de cardinali electori îl aleg pe Robert Francis Prevost ca succesor al Papei Francisc, la al IV-lea tur de scrutin. El ia numele de Papa Leon al XIV-lea și devine primul papă din America de Nord.

Nașteri pe 8 mai

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 8 mai, de la Harry S. Truman, al 33-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, născut pe 8 mai 1884, sau actorul francez Fernandel, născut pe 8 mai 1903, şi până la regizorul italian Roberto Rossellini, născut pe 8 mai 1906, sau João Havelange, fost președinte al FIFA, născut pe 8 mai 1916.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 8 mai s-au născut personalităţi precum naturalistul britanic David Attenborough, născut pe 8 mai 1926, fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Victor Pițurcă, născut pe 8 mai 1956, fotbalistul italian Franco Baresi, născut pe 8 mai 1960, cântăreţul spaniol Enrique Iglesias, născut pe 8 mai 1975, sau fotbalistul român Adrian Ropotan, născut pe 8 mai 1986.

Decese pe 8 mai

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 8 mai. Dintre acestea amintim pe Papa Ioan al II-lea, decedat pe 8 mai 535, chimistul francez Antoine Lavoisier, executat pe 8 mai 1794, scriitorul francez Gustave Flaubert, decedat pe 8 mai 1880, pictorul francez Paul Gauguin, decedat pe 8 mai 1903, actorul american George Peppard, decedat pe 8 mai 1994, actorul britanic Dirk Bogarde, decedat pe 8 mai 1999, sau actorul american Fred Ward, decedat pe 8 mai 2022.

România i-a pierdut într-o zi de 8 mai, printre alţii, pe prozatorul Ion Cârja, decedat pe 8 mai 1977, actorul Victor Moldovan, decedat pe 8 mai 2007, sau episcopul greco-catolic George Guţiu, decedat pe 8 mai 2011.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰