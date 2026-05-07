8 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului
Evenimente petrecute pe 8 mai
Pe 8 mai 1429, după un asediu de șapte luni, are loc capturarea Orléans-ului de către trupele franceze conduse de Étienne de Vignolles și Ioana d’Arc. Este un punct de cotitură în Războiul de o sută de ani și deschide calea către încoronare la catedrala din Reims pentru Regele Carol al VII-lea. Pe 8 mai 1794, considerat trădător în timpul domniei terorii, chimistul francez Antoine Lavoisier, care era și perceptor de taxe la Ferme générale, este judecat, condamnat și ghilotinat într-o singură zi la Paris. Pe 8 mai 1842, un tren deraiază și ia foc la Paris. Până la 200 de persoane şi-au pierdut viaţa. Pe 8 mai 1852 are loc premiera comediei "Chirița în provincie", de Vasile Alecsandri. Pe 8 mai 1885, trupa de operă a Teatrului Național din București a prezentat primul spectacol în limba română, "Linda de Chamonix", de Gaetano Donizetti.
Pe 8 mai 1886, farmacistul John Pemberton vinde în Atlanta, pentru cinci cenți, o sticlă dezvoltată ca un remediu pentru durerile de cap și oboseală, o versiune timpurie a băuturii care va fi cunoscută sub numele de Coca-Cola. Pe 8 mai 1902, erupția vulcanul Pelée de pe Insula Martinica, din Antile, face aproximativ 30.000 de victime. Pe 8 mai 1921 a început, la București, Congresul Partidului Socialist din România (8-12 mai), care hotărăște transformarea în Partidul Comunist din România. Pe 8 mai 1945, se încheie Al Doilea Război Mondial în Europa cu ratificarea documentului de capitulare necondiționată a Wehrmachtului (Ziua Victoriei în Europa). Pe 8 mai 1970 este lansat ultimul album al trupei britanice The Beatles, "Let It Be". Pe 8 mai 1972 a fost inaugurat Muzeul Național de Istorie a României. Pe 8 mai 1980, OMS declară că variola este eradicată la nivel mondial și recomandă încetarea programului de vaccinare. Pe 8 mai 1984, Uniunea Sovietică a anunțat că va boicota Olimpiada de Vară de la Los Angeles, ca replică a boicotării Olimpiadei de Vară de la Moscova. Ulterior, alte 14 țări socialiste s-au alăturat boicotului. Pe 8 mai 2008, Vladimir Putin este confirmat ca al 10-lea prim-ministru al Rusiei, după votul din Duma de Stat. Pe 8 mai 2016, CSM Bucureşti a câştigat Liga Campionilor la handbal feminin. Pe 8 mai 2025, 133 de cardinali electori îl aleg pe Robert Francis Prevost ca succesor al Papei Francisc, la al IV-lea tur de scrutin. El ia numele de Papa Leon al XIV-lea și devine primul papă din America de Nord.
Nașteri pe 8 mai
O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 8 mai, de la Harry S. Truman, al 33-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, născut pe 8 mai 1884, sau actorul francez Fernandel, născut pe 8 mai 1903, şi până la regizorul italian Roberto Rossellini, născut pe 8 mai 1906, sau João Havelange, fost președinte al FIFA, născut pe 8 mai 1916.
Mai spre zilele noastre, într-o zi de 8 mai s-au născut personalităţi precum naturalistul britanic David Attenborough, născut pe 8 mai 1926, fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Victor Pițurcă, născut pe 8 mai 1956, fotbalistul italian Franco Baresi, născut pe 8 mai 1960, cântăreţul spaniol Enrique Iglesias, născut pe 8 mai 1975, sau fotbalistul român Adrian Ropotan, născut pe 8 mai 1986.
Decese pe 8 mai
O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 8 mai. Dintre acestea amintim pe Papa Ioan al II-lea, decedat pe 8 mai 535, chimistul francez Antoine Lavoisier, executat pe 8 mai 1794, scriitorul francez Gustave Flaubert, decedat pe 8 mai 1880, pictorul francez Paul Gauguin, decedat pe 8 mai 1903, actorul american George Peppard, decedat pe 8 mai 1994, actorul britanic Dirk Bogarde, decedat pe 8 mai 1999, sau actorul american Fred Ward, decedat pe 8 mai 2022.
România i-a pierdut într-o zi de 8 mai, printre alţii, pe prozatorul Ion Cârja, decedat pe 8 mai 1977, actorul Victor Moldovan, decedat pe 8 mai 2007, sau episcopul greco-catolic George Guţiu, decedat pe 8 mai 2011.
