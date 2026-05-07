8 mai, Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 8 mai, este prăznuit Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan este prăznuit în Biserica Ortodoxă pe 26 septembrie (ziua trecerii sale la cele veşnice) şi pe 8 mai (pomenirea minunii ce se petrece la mormântul său).

Conform crestinortodox.ro, Sfântul Ioan a fost fiul lui Zevedei şi al Salomeei, de meserie pescar şi originar din Betsaida. Sfântul Ioan Evanghelistul era cel mai tânăr dintre cei Doisprezece Apostoli. Ioan a fost unul din Apostolii cei mai apropiaţi ai Domnului Iisus. În Evanghelia sa, el se numeşte "ucenicul pe care îl iubea Iisus" (Ioan, 21, 20).

La Cina cea de Taină, el s-a rezemat pe pieptul Domnului şi aşa s-a împărtăşit din Tainele lui Hristos. Este ucenicul căruia Domnul, când era răstignit pe Cruce, i-a încredinţat pe Preacurata Sa Maică. După învierea lui Iisus, Ioan a fost primul apostol care a cercetat mormântul gol.

După moartea Maicii Domnului, Sfântul Apostol Ioan a mers la Efes, în Asia, propovăduind credinţa lui Iisus. Din porunca Împăratului Domiţian (81-96), "Apostolul dragostei" a fost surghiunit în Insula Patmos şi acolo a vieţuit multă vreme. Tot acolo a scris şi Evanghelia sa, cele trei Epistole şi cartea Apocalipsei.

Tradiţia Bisericii aminteşte că Sfântul Apostol Ioan era în vârstă de peste 100 de ani, când a luat cu sine şapte ucenici şi, ieşind din Cetatea Efesului, le-a poruncit acestora să sape o groapă în formă de cruce. Apoi, Sfântul Apostol s-a întins în acea groapă în formă de cruce şi a poruncit să fie acoperit cu pământ. După o vreme, când credincioşii au deschis mormântul Sfântului loan, ei nu au mai găsit acolo trupul lui.

În ziua de 8 mai a fiecărui an, din acest mormânt se ridică o pulbere pe care locuitorii de acolo o numesc mana, ce vindecă pe cei bolnavi.

