8 noiembrie, Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox

Sâmbătă, 8 noiembrie, este prăznuit Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil, astfel că mulţi dintre români îşi aniversează onomastica.

de Redactia Observator

la 07.11.2025 , 14:15
Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil este prăznuit pe 8 noiembrie Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil este prăznuit pe 8 noiembrie

Sfinţii Mihail şi Gavriil sunt cei care duc la îndeplinire porunca milei şi a dreptăţii lui Dumnezeu. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat în iconografie în haine de ostaş, având în mână o sabie de foc. Este rânduit de Dumnezeu ca dreptatea Sa să biruiască în istoria mântuirii. El este cel care, în momentul căderii unor îngeri, a strigat: "Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte", restabilind ordinea. Potrivit Tradiţiei, la judecata de la sfârşitul chipului acestei lumi, morţii vor învia la glasul trâmbiţei sale.

Sfantul Arhanghel Gavriil este purtătorul veştii milei dumnezeieşti faţă de oameni. El a vestit că Fiul lui Dumnezeu Se va întrupa din Fecioara Maria pentru mântuirea neamului omenesc.

În icoane apare în vesminte sacerdotale, purtând în mână ori un crin, semnul veştii celei bune, ori o sferă cu însemnele lui Hristos, arătând că el este mesagerul mântuirii umanităţii.

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, pe care Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte pe 8 noiembrie, sunt patronii spirituali ai Jandarmeriei Române. Motivul pentru care cei din Jandarmeria Română i-a ales pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil să îi ocrotească este faptul că cei doi conducători ai oştilor cereşti sunt simboluri ale luptei împotriva răului.

Redactia Observator
Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sfintii mihail si gavriil 8 noiembrie sarbatoare sfintii mihail si gavriil praznuire sfintii mihail si gavriil
