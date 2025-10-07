Antena Meniu Search
x

Curs valutar

8 octombrie, Sfânta Pelaghia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 8 octombrie 2025, este prăznuită Sfânta Pelaghia, sfântă cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 07.10.2025 , 09:48
Sfânta Pelaghia este prăznuită pe 8 octombrie Sfânta Pelaghia este prăznuită pe 8 octombrie - doxologia.ro

Sfânta Pelaghia a trăit în secolul al V-lea. Conform crestinortodox.ro, a fost înzestrată de Dumnezeu cu o frumuseţe trupească nemaivăzută. Înainte de a se converti la creştinism, se numea Margareta. Şi-a folosit frumuseţea spre desfrânare. Trecând pe langa biserica în care predica episcopul Non, s-a oprit să-i asculte predica. Episcopul, văzând-o pe aceasta, a spus: "Luaţi aminte la femeia aceasta, de la care eu multă învăţătură am aflat. Socotiţi câte ceasuri a zăbovit în camera ei, spălându-se şi îmbrăcându-se cu ales veşmânt şi împodobindu-se la oglindă cu multă grijă, numai ca să se arate mai frumoasă decât celelalte femei, în faţa oamenilor. Iar noi, care dorim din toată inima să fim bineplăcuţi lui Dumnezeu, ne lenevim şi nu ne silim să împodobim păcătosul nostru suflet, nu ne sârguim să-l spălăm cu lacrimile pocăinţei, nici să-l împodobim cu mărgăritarele faptelor bune, ca să se înfăţişeze cu veşmânt cuviincios în faţa lui Dumnezeu".

Cuvintele acestuia au făcut-o să-şi schimbe radical viaţa. A primit botezul şi s-a retras într-o chilie pe Muntele Măslinilor. După trei ani a fost cercetată de Iacov, diaconul episcopului Non. Când a revenit după trei zile, a aflat-o moartă. I-a îngropat trupul cu cinste.

Astfel, desfrânata de mai înainte a fost iertată de noianul păcatelor datorită pocăinţei sale.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sfanta pelaghia 8 octombrie sarbatoare sfanta pelaghia praznuire sfanta pelaghia
Înapoi la Homepage
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: “Voi, proştilor şi incompetenţilor!”
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: &#8220;Voi, proştilor şi incompetenţilor!&#8221;
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Comentarii


Întrebarea zilei
Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday?
Observator » Ştiri sociale » 8 octombrie, Sfânta Pelaghia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox