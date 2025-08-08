9 august, Sfântul Apostol Matia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 9 august, este prăznuit Sfântul Apostol Matia, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Matia a fost ales în rândul celor doisprezece Apostoli, în locul lui Iuda Iscarioteanul, prin tragere la sorţi. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Matia s-a născut în Betleem, din tribul lui Iuda. A studiat Cărţile Legii cu Sfântul şi Dreptul Simeon. La început a făcut parte din cei şaptezeci de Apostoli. Sfântul Apostol Matia a vestit Evanghelia lui Hristos în Iudeea, Macedonia şi Etiopia.

Potrivit unor documente, Apostolul Matia ar fi primit martiriul în Etiopia, în vreme ce alte scrieri vorbesc de plecarea sa din Etiopia spre Macedonia şi Iudeea, locuri unde va vesti învăţătura lui Hristos. Acestea din urmă documente vorbesc de aducerea sa la Templu, din porunca arhiereului Anania, spre a răspunde acuzaţiilor aduse de iudei că propovăduieşte un proroc fals, pe Iisus Nazarineanul. Pentru că nu refuza să-şi lepede credinţa în Hristos, Sfântul Apostol Matia este bătut cu pietre până la moarte.

Ca aceştia să nu fie acuzaţi de romani pentru ucidere nedreaptă, i-au tăiat capul Sfântului Matia cu o secure.

Sursa amintită precizează că moaştele Sfântului Apostol Matia au fost aduse la Roma de împărăteasa Elena, în 324. O parte din ele a fost trimisă în Trier, cel mai vechi oraş din Germania. Aici, ele au fost descoperite în urma unor lucrări de restaurare a unei biserici. După această descoperire, ele au fost mutate în Biserica Abaţiei Benedictine, care îşi va lua numele Sfântul Apostol Matia. Această abaţie este în prezent un mare centru de pelerinaj pentru Biserica Romano-Catolică.

