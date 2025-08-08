Antena Meniu Search
x

Curs valutar

9 august, Sfântul Apostol Matia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 9 august, este prăznuit Sfântul Apostol Matia, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 08.08.2025 , 12:55
Sfântul Apostol Matia este prăznuit pe 9 august Sfântul Apostol Matia este prăznuit pe 9 august - doxologia.ro

Sfântul Matia a fost ales în rândul celor doisprezece Apostoli, în locul lui Iuda Iscarioteanul, prin tragere la sorţi. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Matia s-a născut în Betleem, din tribul lui Iuda. A studiat Cărţile Legii cu Sfântul şi Dreptul Simeon. La început a făcut parte din cei şaptezeci de Apostoli. Sfântul Apostol Matia a vestit Evanghelia lui Hristos în Iudeea, Macedonia şi Etiopia.

Potrivit unor documente, Apostolul Matia ar fi primit martiriul în Etiopia, în vreme ce alte scrieri vorbesc de plecarea sa din Etiopia spre Macedonia şi Iudeea, locuri unde va vesti învăţătura lui Hristos. Acestea din urmă documente vorbesc de aducerea sa la Templu, din porunca arhiereului Anania, spre a răspunde acuzaţiilor aduse de iudei că propovăduieşte un proroc fals, pe Iisus Nazarineanul. Pentru că nu refuza să-şi lepede credinţa în Hristos, Sfântul Apostol Matia este bătut cu pietre până la moarte.

Ca aceştia să nu fie acuzaţi de romani pentru ucidere nedreaptă, i-au tăiat capul Sfântului Matia cu o secure.

Articolul continuă după reclamă

Sursa amintită precizează că moaştele Sfântului Apostol Matia au fost aduse la Roma de împărăteasa Elena, în 324. O parte din ele a fost trimisă în Trier, cel mai vechi oraş din Germania. Aici, ele au fost descoperite în urma unor lucrări de restaurare a unei biserici. După această descoperire, ele au fost mutate în Biserica Abaţiei Benedictine, care îşi va lua numele Sfântul Apostol Matia. Această abaţie este în prezent un mare centru de pelerinaj pentru Biserica Romano-Catolică.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

9 august sfantul matia sarbatoare sfantul matia praznuire sfantul matia
Înapoi la Homepage
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
El e adolescentul de 15 ani care a devenit milionar peste noapte! A avut o idee genială, dar nu se aștepta la un astfel de rezultat
El e adolescentul de 15 ani care a devenit milionar peste noapte! A avut o idee genială, dar nu se aștepta la un astfel de rezultat
Comentarii


Întrebarea zilei
În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază?
Observator » Ştiri sociale » 9 august, Sfântul Apostol Matia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox