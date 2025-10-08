9 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 9 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 9 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 9 octombrie

Pe 9 octombrie 768, după moartea lui Pepin cel Scurt, o adunare îi alege pe fii acestuia, Carol și Carloman, ca regi al Imperiului Carolingian. Pe 9 octombrie 1003, exploratorul viking Leif Erikson sosește în L'Anse aux Meadows, Canada, și devine primul european cunoscut care ajunge în America de Nord. Pe 9 octombrie 1495, Ludovic Maurul, Regele Neapolelui, recunoaște drepturile Regelui Franței, Carol al VIII-lea, asupra Milanului, în urma semnării tratatului de la Vercelli. Pe 9 octombrie 1514, la Abbeville, Franța, are loc căsătoria Regelui Ludovic al XII-lea al Franței, în vârstă de 52 de ani, cu cea de-a treia soție, Maria Tudor, în vârstă de 18 ani, sora Regelui Henric al VIII-lea al Angliei. Pe 9 octombrie 1582, datorită implementării calendarului gregorian, această zi din acest an nu există în Spania, Portugalia, Franța, Polonia, Italia, Țările de Jos catolice, Luxemburg și coloniile acestora, unde ziua de 4 octombrie 1582 a fost urmată de 15 octombrie 1582. Pe 9 octombrie 1604, Supernova lui Kepler este observată demonstrabil pentru prima dată. De asemenea, este cea mai recentă supernovă observată în Calea Lactee. Pe 9 octombrie 1760, în Războiul de Șapte Ani, trupele rusești invadează Berlinul.

Pe 9 octombrie 1799, scufundarea fregatei engleze HMS Lutine, în timpul unei furtuni, a dus la pierderea a 240 de vieți omenești și a unei încărcături în valoare de 1.200.000 lire sterline. Pe 9 octombrie 1806, Prusia începe Războiul celei de-a Patra Coaliții împotriva Franței. Pe 9 octombrie 1831 este asasinat Ioannis Kapodistrias, primul președinte al Republicii Elene, unul dintre artizanii luptei de eliberare a grecilor de sub dominația otomană. Pe 9 octombrie 1871 a izbucnit cel mai mare incendiu care a cuprins vreodată orașul Chicago. Pe 9 octombrie 1888, Monumentul Washington, la acea vreme cea mai înaltă structură din lume, a fost deschis oficial publicului la Washington DC, Statele Unite ale Americii. Pe 9 octombrie 1915, în Primul Război Mondial, oraşul Belgrad este cucerit de către trupele germane și austriece. Pe 9 octombrie 1916, în Primul Război Mondial, oraşul Constanţa este cucerit de către trupele bulgaro-germane. Pe 9 octombrie 1934, Regele Alexandru I al Iugoslaviei a fost asasinat, la Marsilia, de un militant extremist bulgar. Pe 9 octombrie 1944, în Al Doilea Război Mondial, orașul Hanovra este atacat de avioanele diviziei 156 britanice și este distrus în proporţie de 80-90%. Pe 9 octombrie 1967, Che Guevara a fost executat în Bolivia, la o zi după ce a fost prins. Pe 9 octombrie 1970 a fost inaugurată "Uzina de cinescoape", în zona industrială Pipera, din București. Pe 9 octombrie 1980, Papa Ioan Paul al II-lea se întâlnește cu Dalai Lama în timpul unei audiențe private la Vatican. Pe 9 octombrie 1989, în Leipzig are loc cea mai mare "Demonstrație de luni", cu aproape 70.000 de participanți. La demonstrație nu se ajunge la temutele acțiuni armate împotriva demonstranților, astfel începe schimbarea regimului politic al RDG-ului. Pe 9 octombrie 2004, pentru prima dată au loc alegeri democratice în Afganistan.

Nașteri pe 9 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 9 octombrie, de la Regele Carol al X-lea al Franței, născut pe 9 octombrie 1757, sau scriitorul român Alexandru Sahia, născut pe 9 octombrie 1908, şi până la Prințul Eduard, Duce de Kent, membru al familiei regale britanice, născut pe 9 octombrie 1935, sau politicianul austriac Heinz Fischer, născut pe 9 octombrie 1938.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 9 octombrie s-au născut personalităţi precum artistul britanic John Lennon, născut pe 9 octombrie 1940, fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Vasile Iordache, născut pe 9 octombrie 1950, actorul român Adrian Pintea, născut pe 9 octombrie 1954, jucătoarea şi antrenoarea română de handbal Mariana Târcă, născută pe 9 octombrie 1962, politicianul britanic David Cameron, născut pe 9 octombrie 1966, sau fotbalistul român Gică Popescu, născut pe 9 octombrie 1967.

Decese pe 9 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 9 octombrie. Dintre acestea amintim pe Papa Clement al II-lea, decedat pe 9 octombrie 1047, politicianul grec Ioannis Kapodistrias, decedat pe 9 octombrie 1831, Regele Alexandru I al Iugoslaviei, decedat pe 9 octombrie 1934, Papa Pius al XII-lea, decedat pe 9 octombrie 1958, revoluţionarul argentinian Che Guevara, decedat pe 9 octombrie 1967, cântăreţul şi actorul belgian Jacques Brel, decedat pe 9 octombrie 1978, regizorul polonez Andrzej Wajda, decedat pe 9 octombrie 2016, sau actorul francez Jean Rochefort, decedat pe 9 octombrie 2017.

Tot într-o zi de 9 octombrie şi-au pierdut viaţa şi generalul şi politicianul român Gheorghe Cantacuzino-Grănicerul, decedat pe 9 octombrie 1937, scrimera română Olga Szabó-Orbán, decedată pe 9 octombrie 1938, sau politicianul Gheorghe Mironescu, decedat pe 9 octombrie 1949.

