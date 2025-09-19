Când statul măreşte taxele, preţurile cresc necontrolat, iar ziua de mâine e plină de necunoscute, e bine să ai, undeva, un colţ de grădină, să-ți poţi asigura măcar strictul necesar. Dacă ești priceput, e posibil ca pasiunea pentru munca pământului să îţi aducă şi ceva bani. E un experiment pe care îl face deja, de câţiva ani, o familie din Bolintin. Au început din dorinţa de a avea zarzavaturi curate, fără chimicale, pe masa copiilor. Peste noapte a devenit o mică afacere cu produse organice. Care azi se dovedeşte, de fapt, un mod de viaţă pentru ei, şi un model de supravieţuire în vremuri de criză, pentru noi.

Era o zi de aprilie, acum 4 ani, când Claudiu a realizat că ce plantase în grădina lui din Bolintin a dat şi roade. Nici azi nu înţelege de ce a simţit nevoia să împărtăşească asta şi cu noi, pe internet. Dar a fost, clar, un semn bun. Şi pentru el, şi pentru familia lui.

Familia Dumitrescu. El, programator. Ea, învăţătoare. Amândoi, convinşi că într-o zi vor avea casa lor cu grădină departe de oraş şi aglomeraţie. S-a întâmplat asta în 2018, când grădina devenise deja o mică fermă, iar ei începuseră să culeagă roadele.

Totul a început, deci, mai mult de nevoie. Claudiu a făcut tot felul de experimente şi a studiat grădinăritul pe internet ca să înveţe cum se face asta. Bani nu aveau pentru investiţie aşa că au făcut credit la bancă. Iar pe măsură ce producţia creştea, au decis să şi vândă legume, mai întâi printre prieteni. Astăzi, 30 de familii primesc, în fiecare săptămână, un coş cu de toate, din grădina lui Claudiu. Alte 280 de persoane stau la coadă, aşteptând o lună cu producţie mai bună.

Grădina le oferă, pe lângă hrană sănătoasă, şi un confort financiar. Pentru irigat, de exemplu, nu cheltuiesc niciun ban. Folosesc apă de ploaie păstrată în butoaie. Seminţe pentru plante produc singuri. La fel şi pământ roditor pentru grădină. Compostul îl fac din gunoi menajer şi resturi de la animale.

Fără să-şi fi propus neapărat asta, Andreea şi Claudiu au construit aici un model de supravieţuire în vreme de criză pentru românii care au undeva un petec de pământ şi forţă de muncă în familie. Grădina lui Claudiu îşi deschide larg porţile pentru cei mai mici clienţi, născuţi şi crescuţi la oraş. Ca să meargă cu picioarele goale prin iarbă, să vadă că roşiile şi castraveţii nu cresc în supermarket şi chiar să pună mâna la muncă, în solar. În felul ăsta, spune familia Dumitrescu, creşte mare o nouă generaţie care învaţă din vreme că doar cine munceşte, are ce mânca.

România are 3 milioane de exploataţii agricole, din care 93 la sută sunt considerate ferme de familie. Suntem ţara cu cel mai mare număr de astfel de ferme din Uniunea Europeană. Dar România contribuie cu numai 5 la sută la valoarea adăugată a agriculturii UE, tocmai pentru că aceste ferme nu sunt făcute pentru câştig financiar ci mai ales pentru hrana de zi cu zi a familiei şi a câtorva apropiaţi.

