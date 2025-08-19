După cum bine ştim, cafeaua ne ajută să ne trezim de dimineaţă şi ne dă energie. Iar, consumată în cantităţi corespunzătoare, ne poate face chiar şi bine la sănătate. Noile studii arată însă că aroma cafelei are şi un efect psihologic. Oamenii se simt mai fericiți după o ceaşcă de cafea, comparativ cu cei care nu consumă.

O zi bună începe cu o cafea bună. Nu trebuie să te simţi vinovat dacă simţi că nu poţi fără ea, nutriţioniştii ne explică şi de ce tânjim după ea: conţine vitamine şi minerale care dau energie şi starea de bine. Varianta decofeinizată are doar acelaşi gust, dar nu şi acelaşi efect.

Studiile arată că o ceaşcă de cafea are efect benefic asupra stării emoţionale. În plus, cafeaua ne trimite cu gândul şi timpul liber.

Specialiştii spun că ideal ar fi să consumăm cel mult 2 expresso într-o zi, până în ora 14, ca să nu ne afecteze somnul. În plus, de preferat ar fi să alegem varianta simplă, fără lapte, pentru a ne bucura din plin de toate beneficiile cofeinei.

