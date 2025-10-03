Una dintre cele mai importante atracţii pe care România le oferă turiştilor este posibilitatea de a circula cu maşina pe Transfăgărăşan, zonă considerată a fi una dintre cele mai spectaculoase şosele din lume. Iată când se închide Transfăgărăşanul în 2025.

Transfăgărășanul este considerată una dintre cele mai frumoase șosele din lume, însă este deschisă doar câteva luni pe an.

De pe ce dată se închide Transfăgărăşanul

Închiderea şi deschiderea Transfăgărăşanului se stabileşte, în general, în funcţie de prognoza meteo şi de eventuala apariţie a unor fenomene meteo care ar putea pune în pericol viaţa celor care traversează această şosea, cum ar fi vânt puternic, inundaţii, ninsori abundente sau eventuale căderi de stânci ori copaci de pe versanţi.

Anul acesta, Transfăgărăşanul va fi închis în perioada de iarnă, începând cu luna noiembrie 2025, pe secțiunea alpină dintre Bâlea Cascadă și Piscul Negru. Închiderea este determinată de condițiile meteorologice nefavorabile și de riscurile asociate circulației în zonele montane în timpul iernii.

De ce se închide Transfăgărăşanul iarna

Nu se poate circula pe Transfăgărăşan iarna din cauza pericolului pe care îl reprezintă anumite fenomene meteo, precum vântul puternic, inundaţiile, ninsorile abundente sau eventualele căderi de stânci ori copaci de pe versanţi. În funcţie de altitudinea atinsă, putem vorbi despre anumite zone din drum care să rămână închise chiar şi pentru o perioadă de opt luni.

Autorităţile caută ca eventualele maşini care traversează Transfăgărăşanul să nu fie lovite de intemperii sau să nu rămână blocate, fără provizii şi fără posibilitate de a se interveni rapid pentru remedierea situaţiei.

Scurt istoric al şoselei Transfăgărăşan

Transfăgărăşanul a fost construit în perioada 1970-1974 şi, iniţial, a avut caracter de drum militar strategic, urmând a lega garnizoana Piteşti de garnizoana Sibiu. Ideea construirii şoselei a avut-o Nicolae Ceauşescu, după ce trupele sovietice au invadat Cehoslovacia în 1968.

Oficial, 40 de soldaţi care au muncit la realizarea acestui drum şi-au pierdut viaţa atunci. Însă, neoficial, cifra victimelor ar fi mult mai mare, de ordinul sutelor de soldaţi.

În cele din urmă, drumul a fost inaugurat în 1974, dar lucrările au continuat până în 1980, când şoseaua Transfăgărăşan a luat forma pe care o are şi astăzi.

Prima ninsoare a sezonului pe Transfăgărăşan

Prima ninsoare a sezonului a acoperit Transfăgărășanul, în special zona Bâlea Lac, încă de la sfârşitul lunii septembrie. Deși zăpada depusă în noaptea de 28 septembrie nu a reprezintat un pericol major pentru șoferi, echipele districtului Bâlea au intervenit pe parcursul zilei cu utilaje dotate cu lamă și vor răspândi materiale antiderapante.

Sfaturi pentru turiști și șoferi

Verificați starea drumului înainte de a pleca la drum.

Alegeți echipament adecvat pentru condiții montane, mai ales în sezonul rece.

Respectați semnele de circulație și indicațiile autorităților.

Evitați zona în zilele cu evenimente speciale pentru a evita blocajele.

