Cannes 2025. Vedete care participă la festival şi filme din selecţia oficială

Ultimele pregătiri pentru cea de-a 78 ediţie a Festivalului de Film de la Cannes au fost puse la punct ieri. Vor fi proiectate peste o sută de lungmetraje, însă numai 22 dintre ele se luptă pentru mult râvnitul premiu Palme d'Or.

Cei 40.000 de participanţi acreditaţi din 160 de ţări au început să se îndrepte spre Coasta de Azur şi spre hotelurile şi palatele de pe Croazetă.

"Partir Un Jour" va deschide festivalul, un film ce spune povestea unei tinere care a placat din oraşul natal pentru a-şi construi viaţa, dar a fost nevoită să se întoarcă acasă din cauza unei urgenţe în familie.

Robert De Niro, premiu onorific la Cannes 2025

Robert De Niro, care nu a câștigat niciodată un premiu la Cannes în cariera sa de peste 60 de ani, va primi astăzi un trofeu Palme d'Or onorific care îi va fi înmânat de Leonardo DiCaprio. Documentarul "Bardot", care prezintă viaţa frumoasei Brigitte Bardot, va fi de asemenea proiectat la festivalul în cadrul căreia actriţa şi-a făcut debutul în anul 1953.

Brigitte Bardot spune că a participat vag la noul proiect întrucât cinematografia modernă nu-i mai prezintă interes.

"Cinematografia din ziua de azi este oribilă. Este socială, este urâtă, nu te face să visezi. Îmi place să visez!", spune Brigitte Bardot, actriţă.

Un singur film românesc în competiţie

Producătorii români Ioana Lascăr şi Radu Stancu vor fi prezenţi la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes 2025, în cadrul căruia vor avea loc proiecţiile lungmetrajului „O Riso E A Faca/ I Only Rest In The Storm/ Mâine va fi o nouă zi”, regizat de Pedro Pinho şi coprodus de compania deFilm, Still Moving (Franţa), Bubbles Project (Brazilia) şi produs de companiile Uma Pedra no Sapato şi Terratreme Filmes (Portugalia).

„I Only Rest In The Storm/ Mâine va fi o nouă zi” este o odisee impresionantă la nivel narativ şi vizual. Filmul explorează complexitatea relaţiilor şi dinamica unei comunităţi de expatriaţi, abordând tematici precum neocolonialismul, căutarea identităţii şi anxietatea climatică. Filmată pe peliculă de 35 mm şi 16mm, producţia s-a desfăşurat în Guineea Bissau prin implicarea a patru ţări în schema de coproducţie. Aportul românesc a fost esenţial în realizarea filmului şi suntem încântaţi atât de colaborarea avută cu regizorul Pedro Pinho, cât şi de selecţia la Festivalul de Film de la Cannes”, a declarat în presă producătoarea Ioana Lascăr (deFilm), potrivit news.ro.

Filmele din selecţia oficială Cannes 2025

Duminică, Palais des festivals a dezvăluit afişele oficiale ale festivalului din acest an, care celebrează cuplul format de actorii francezi Jean-Louis Trintignant şi Anouk Aimée în "Un homme et une femme", câştigător al Palme d'Or în 1966.

Urmează mai mult de o sută de filme. Potrivit news.ro, douăzeci şi două sunt în cursa pentru Palme d'Or, printre care "Jeunes meres" al fraţilor Dardenne, regii belgieni ai cinematografiei sociale care au câştigat deja două Palme d'Or, şi "Alpha" al franţuzoaicei Julia Ducournau, una dintre cele şapte regizoare din competiţie, care speră la un al doilea titlu după cel câştigat pentru foarte sângerosul "Titane".

Din partea debutanţilor, chinezoaica Bi Gan, americanca Ari Aster şi franţuzoaica Hafsia Herzi, toate în vârstă de 30 de ani, vor face primii paşi în competiţie.

Alain Delon, decedat în august anul trecut şi care a fost distins cu Palme d'honneur în 2019, este subiectul unei expoziţii monumentale de fotografii inedite care îl celebrează pe actor şi pe femeile care l-au ajutat în cariera sa.

Nuditatea şi rochiile voluminoase, interzise pe Croazetă

Organizatorii au interzis ţinutele indecente pe covorul roşu, iar echipele de întâmpinare vor fi obligate să refuze accesul la festival oricărei persoane care nu respectă această regulă. Ediţia din acest an implică şi mai multe femei. În competiţie sunt şapte regizoare, iar, în juriu, președinta este Juliette Binoche.

"Din motive de decenţă, nuditatea este interzisă pe covorul roşu, precum şi în orice altă parte a Festivalului", se arată în ultima versiune a cartei participanţilor. "Scopul nu este de a reglementa vestimentaţia în sine, ci de a interzice nuditatea totală pe covorul roşu, în conformitate cu cadrul instituţional al evenimentului şi cu legislaţia franceză", a explicat biroul de presă al festivalului, citat de Variety.

"Ţinutele, în special trenele lungi, al căror volum împiedică mişcarea invitaţilor şi face dificilă şederea în sală, nu sunt permise", se arată în document, fără a oferi alte detalii.

Cei care nu respectă aceste noi instrucţiuni, după cum subliniază documentul, vor fi sancţionaţi deoarece "echipele de recepţie ale festivalului vor fi obligate să refuze accesul pe scări tuturor celor care nu respectă aceste reguli", potrivit news.ro.

Festivalul de la Cannes se va încheia pe 24 mai, iar pe covorul roşu sunt aştepate nume mari precum Scarlett Johansson, Halle Berry, Jennifer Lawrence sau Tom Cruise.

