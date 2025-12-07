Sărbătorile se apropie, goana după cadoul potrivit s-a intensificat, iar o carte bună rămâne probabil cea mai sigură alegere. Cum poți da greș cu o lectură bine aleasă? Zeci de mii de persoane au trecut în aceste zile pragul Târgului de Carte Gaudeamus. Evenimentul a adus la un loc mii de titluri - inclusiv cărți de sezon - și a atras vizitatori în căutarea unor daruri pentru copii sau adulți.

Benzi desenate, cărți de colorat, romane polițiste sau de dragoste, toate s-au regăsit pe lista de cumpărături a vizitatorilor.

Copiii sunt cei mai mari fani ai târgului. De la cărți ilustrate, la enciclopedii interactive sau jocuri educative, toate par să-i atragă ca un magnet. Iar părinții profită de prețurile reduse.

La târg, cele mai căutate au fost, bineînţeles, pachetele promoţionale. Preferatele vizitatorilor în căutarea unui cadou de sărbători.

Un astfel de pachet ar fi costat în mod normal peste 250 de lei. Dar, la targ editurile au profitat de sărbătoare şi au adus cele mai mai mari reduceri la cărțile pentru cei mari şi cei mici.

Am avut sold-out și am făcut restock în dimineața asta. Perioada sălbătorilor e una și mulți din noi o asociăm cu liniște, cu eliberarea așa de stresul din timpul anului și atunci deschizi o carte și te deconectezi de realitate și te conectezi cu tine însuți, ne-a spus Ariana Suduc, manager Social Media.

Chiar dacă lectura nu se numără printre hobby-urile naționale, peste 70.000 de persoane au trecut pragul târgului. Chiar şi aşa, ultimul barometru cultural arată că doar unu din zece români citește constant, iar mersul la bibliotecă a rămas aproape exclusiv un obicei al cercetătorilor.

