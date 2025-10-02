Ce este astenia de toamnă. Care sunt principalele simptome și când trebuie să mergi la doctor

Astenia de toamnă, acea stare de moleșeală, lipsă de energie și dificultate de a începe ziua, nu este un moft, ci un răspuns natural al organismului la schimbarea de anotimp. Specialiștii atrag atenția că tot mai mulți adulți se confruntă cu acest fenomen, care poate afecta atât starea fizică, cât și cea emoțională.

Astenia de toamnă este o stare de oboseală fizică și psihică, lipsă de energie și motivație, care apare la unele persoane odată cu trecerea de la sezonul cald la cel rece. Nu este considerată o boală în sine, ci mai degrabă un răspuns al organismului la schimbările de mediu.

Cauze principale:

scăderea duratei și intensității luminii solare → dereglează ritmul biologic și nivelul de melatonină/serotonină;

variațiile de temperatură și presiune atmosferică → afectează tonusul și starea de spirit;

schimbările în rutina zilnică și reducerea activităților în aer liber.

Simptome frecvente:

oboseală accentuată, somnolență;

dificultăți de concentrare;

lipsa motivației și apatie;

iritabilitate sau tristețe;

uneori dureri de cap, tulburări de somn ori scăderea apetitului.

Expunerea la lumină naturală reglează ceasul biologic

Foarte importantă este expunerea la lumină naturală. Ea reglează ceasul biologic și secreția de melatonină, hormonul care dictează somnul. În același timp, stimulează producția de vitamina D, esențială pentru imunitate și pentru sănătatea oaselor. Doar 30 de minute de expunere zilnică reduc riscul de depresie sezonieră și cresc nivelul de energie.

Alimentele bogate în fibre previn oscilaţiile de glicemie şi asigură energia pe termen lung

Alimentația de sezon contează foarte mult. Fructele și legumele bogate în vitamine și antioxidanți, precum dovleacul, merele sau sfecla, combat inflamațiile și întăresc imunitatea. Nucile și semințele, prin conținutul de omega-3 și magneziu, susțin funcționarea creierului și mențin echilibrul emoțional. O dietă variată stabilizează glicemia și previne oscilațiile de energie.

Activitatea fizică stimulează secreţia de endorfine şi serotonină

Activitatea fizică stimulează secreția de endorfine și serotonină, substanțe care reduc stresul și îmbunătățesc starea generală. Chiar și plimbările de 30 de minute, de patru ori pe săptămână, au afecte benefice asupa circulației, cresc oxigenarea creierului și reduc senzația de oboseală cronică.

Somnul de cel puţin şapte ore este esenţial

Şi cum nu există stare de bine fără odihnă, somnul de calitate este esenţial. În timpul nopții are loc refacerea celulară. Un program de 7–8 ore de somn pe noapte menține echilibrul dintre melatonină și cortizol, reduce iritabilitatea și îmbunătățește memoria.

Timp pentru hobby-uri şi activităţi relaxante

Ultimul pas, dar nu cel mai puţin important: să facem activități relaxante. Timpul petrecut cu familia şi prietenii sau practicarea unui hobby reduc nivelul de cortizol, hormonul stresului. Socializarea și dialogul ajută creierul să elibereze dopamină și oxitocină, substanțe care menţin echilibrul emoțional.

