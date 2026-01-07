Concediul de odihnă este unul dintre cele mai importante drepturi ale angajaților, însă mulți se întreabă ce se întâmplă dacă nu reușesc să îl efectueze în întregime în anul 2025. Legislația muncii prevede reguli clare privind recuperarea sau plata concediului neefectuat, iar înțelegerea acestor norme este esențială atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Iată ce trebuie să știi despre drepturile tale și condițiile în care poți primi compensații financiare pentru zilele de concediu nefolosite.

Ce se întâmplă cu concediul de odihnă neefectuat în 2025. În ce condiţii se plăteşte - Shutterstock

Concediul de odihnă este un drept fundamental al angajaților, menit să le asigure timpul necesar pentru refacere și echilibru între viața profesională și cea personală. Însă, situațiile în care angajații nu pot efectua integral concediul de odihnă în anul calendaristic respectiv sunt frecvente, iar legea prevede clar ce se întâmplă în astfel de cazuri, mai ales în anul 2025. Pentru mulți angajați și angajatori, este esențial să știe când și cum poate fi recuperat sau plătit concediul neefectuat, pentru a evita conflictele de muncă și sancțiunile legale.

Până când se poate efectua concediul de odihnă rămas din 2025

Legea stabilește că angajatorul are obligația să informeze și să ofere angajatului posibilitatea de a-și lua concediul de odihnă într-un interval rezonabil, iar neacordarea concediului poate atrage sancțiuni.

Articolul continuă după reclamă

În situațiile în care angajatorul refuză acordarea concediului, angajatul poate solicita plata în bani, iar inspectoratele teritoriale de muncă pot interveni pentru a verifica respectarea drepturilor. Pentru 2025, este recomandat ca angajatorii să planifice din timp concediile și să țină evidențe clare pentru a evita situațiile neplăcute și litigiile.

Când se plătesc zilele de concediu neefectuat

Zilele de concediu neefectuat se plătesc, în general, la încetarea contractului de muncă, dacă angajatul nu a reușit să le efectueze până atunci. Plata se face pe baza salariului mediu brut corespunzător perioadei lucrate și trebuie inclusă în ultima ștampilă salarială sau în ultima plată făcută către angajat.

În situații excepționale, dacă angajatorul și angajatul ajung la o înțelegere, plata zilelor de concediu neefectuat poate avea loc și în alte momente, dar legea prevede clar că la finalul contractului aceste zile trebuie compensate financiar dacă nu au fost folosite. Astfel, angajatul nu pierde dreptul la concediul de odihnă, ci fie îl efectuează, fie primește o compensație în bani.

Câte zile de concediu are un angajat în fiecare lună

Conform legislației muncii din România, un angajat cu normă întreagă are dreptul la un concediu de odihnă anual minim de 20 de zile lucrătoare, ceea ce înseamnă, în medie, aproximativ 1,67 zile de concediu pe lună.

Totuși, acest număr poate fi mai mare în funcție de contractul colectiv de muncă aplicabil, specificul activității sau prevederile din contractul individual de muncă, care pot acorda mai multe zile de concediu anual.

De asemenea, unele categorii profesionale sau angajații cu vechime mai mare pot beneficia de zile suplimentare de concediu, conform prevederilor legale sau interne ale companiei. Astfel, în mod standard, calculul zilelor de concediu se face proporțional cu perioada lucrată în cadrul anului calendaristic.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰