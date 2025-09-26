"Îmbolnăviri" subite la Primăria Sectorului 2. 113 angajaţi şi-au luat concediu medical brusc
Situaţie neobişnuită în Primăria Sectorului 2. Primarul a sesizat Colegiului Medicilor după ce a remarcat o creştere subită de cereri pentru concedii medicale în rândul angajaţilor. Fenomenul a apărut fix în perioada în care instituţia era reorganizată administrativ pentru eficientizarea activității și reducerea cheltuielilor.
Edilul sectorului 2 a sesizat Colegiul Medicilor după ce numărul de concedii medicale înregistrat în rândul angajaților din cadrul primăriei a crescut considerabil în ultimele luni. Decizia a venit în urma unui audit intern care a arătat că în luna iuliei acestui an numărul concediilor medicale a crescut cu 50% față de luna iuliei anului trecut.
Astfel, în doar 30 de zile s-au acordat 113 concedii medicale, adică 1142 de zile de concediu medical. Iar acest lucru a avut și un impact bugetar asupra Primăriei Sectorului 2, care a trebuit să achite suplimentar pentru aceste concedii medicale în jur de 250.000 de lei.
Curios este că această creștere a numărului de concedii medicale din cadrul primăriei sectorului 2 s-a suprapus și cu reorganizarea instituției de vara trecută, atunci când s-au tăiat și câteva posturi din cadrul instituțiilor subordonate primăriei sectorului 2, astfel că instituția a făcut o reducere de cheltuiel de aproximativ 20 de milioane de lei.
Acum, edilul sectorului 2, Rareş Hopincă, atrage atenție asupra acestui număr crescut al concediilor medicale și cere o analiză amplă din partea Colegiului Medicilor, astfel încât aceștia să stabilească dacă aceste concedii medicale s-au acordat legal.
