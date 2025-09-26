Antena Meniu Search
x

Curs valutar

"Îmbolnăviri" subite la Primăria Sectorului 2. 113 angajaţi şi-au luat concediu medical brusc

Situaţie neobişnuită în Primăria Sectorului 2. Primarul a sesizat Colegiului Medicilor după ce a remarcat o creştere subită de cereri pentru concedii medicale în rândul angajaţilor. Fenomenul a apărut fix în perioada în care instituţia era reorganizată administrativ pentru eficientizarea activității și reducerea cheltuielilor. 

de Andreea Milea

la 26.09.2025 , 13:50

Edilul sectorului 2 a sesizat Colegiul Medicilor după ce numărul de concedii medicale înregistrat în rândul angajaților din cadrul primăriei a crescut considerabil în ultimele luni. Decizia a venit în urma unui audit intern care a arătat că în luna iuliei acestui an numărul concediilor medicale a crescut cu 50% față de luna iuliei anului trecut.

Astfel, în doar 30 de zile s-au acordat 113 concedii medicale, adică 1142 de zile de concediu medical. Iar acest lucru a avut și un impact bugetar asupra Primăriei Sectorului 2, care a trebuit să achite suplimentar pentru aceste concedii medicale în jur de 250.000 de lei.

Curios este că această creștere a numărului de concedii medicale din cadrul primăriei sectorului 2 s-a suprapus și cu reorganizarea instituției de vara trecută, atunci când s-au tăiat și câteva posturi din cadrul instituțiilor subordonate primăriei sectorului 2, astfel că instituția a făcut o reducere de cheltuiel de aproximativ 20 de milioane de lei.

Articolul continuă după reclamă

Acum, edilul sectorului 2, Rareş Hopincă, atrage atenție asupra acestui număr crescut al concediilor medicale și cere o analiză amplă din partea Colegiului Medicilor, astfel încât aceștia să stabilească dacă aceste concedii medicale s-au acordat legal.

Andreea Milea
Andreea Milea Like

Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live.

primarie concediu medical sector 2 rares hopinca
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: “Mulţumesc, la revedere”
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: &#8220;Mulţumesc, la revedere&#8221;
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Minorul care a terorizat România și SUA se credea Andrew Tate. La 15 ani, își obliga victimele să-și tatueze numele lui pe piele. Detalii noi din dosarul FBI
Minorul care a terorizat România și SUA se credea Andrew Tate. La 15 ani, își obliga victimele să-și tatueze numele lui pe piele. Detalii noi din dosarul FBI
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă aşteptaţi la noi măriri de taxe în perioada următoare?
Observator » Evenimente » "Îmbolnăviri" subite la Primăria Sectorului 2. 113 angajaţi şi-au luat concediu medical brusc