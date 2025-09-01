Zile libere de Crăciun 2025 şi Revelion 2026. Când pică sărbătorile de iarnă

Abia s-a încheiat sezonul de vară că cei mai mulţi dintre români se gândesc, deja, la vacanţa de iarnă şi îşi fac planuri în funcţie de cum pică zilele libere de Crăciun 2025 şi Revelion 2026.

Românii îşi fac, deja, planuri pentru vacanţa de Crăciun şi Revelion

Milioane de români s-au bucurat de zile de vacanţă, mai multe sau mai puţine, în funcţie de bugetul fiecăruia, în vara acestui an. Litoralul a fost relativ plin, dar, ca de obicei, cei mai mulţi dintre români au preferat vacanţele în Bulgaria, Grecia sau alte ţări străine.

Şi deşi se anunţă vremuri dificile, din punct de vedere economic, suntem convinşi că mulţi români îşi fac, deja, planuri pentru sărbătorile de iarnă, urmând să bifeze o nouă vacanţă, chiar dacă una adaptată noilor rigori ale vremii.

Aşa că a venit timpul să vedem de ce zile libere legale vor beneficia românii spre sfârşitul anului, dar şi în prima lună a anului viitor.

Crăciunul pică joi, 25 decembrie 2025

După cum se ştie, de Crăciun, toţi angajaţii primesc sau ar trebui să primească două zile libere legale, 25 decembrie şi 26 decembrie, primele două zile ale Crăciunului.

Cum, însă, anul acesta Crăciunul pică joi, 25 decembrie 2025, iar ziua de vineri, 26 decembrie 2025, este şi ea zi liberă legală, românii vor putea să se bucure de o minivacanţă de cel puţin patru zile, urmând a lega cele două zile de weekendul 27-28 decembrie 2025.

Ce zile libere avem de Anul Nou 2026

Bucuria minivacanţelor de iarnă poate continua, fără probleme, şi în debutul anului viitor. Zilele de joi, 1 ianuarie 2026, şi vineri, 2 ianuarie 2026, sunt considerate şi ele zile libere legale.

Iar cum seria continuă cu alte două zile libere legale, marţi, 6 ianuarie 2026, de Boboteaza, şi miercuri, 7 ianuarie 2026, de Sfântul Ioan, nu ne-ar mira ca mulţi dintre angajaţi să formeze o punte prin care să se bucure de chiar o săptămână întreagă de vacanţă, 1-7 ianuarie 2026.

Zile libere în ianuarie 2026

Dacă zilele de 1, 2, 6 şi 7 ianuarie 2026, zile libere legale, ni se potrivesc ca o mănuşă pentru o adevărată vacanţă de o săptămână, vă spunem că sfârşitul lunii ianuarie 2026 nu mai este darnic cu românii.

Vă reamintim că românii ar avea zi liberă legală şi de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, dar, în 2026, 24 ianuarie pică într-o sâmbătă, iar asta înseamnă că oricum cei mai mulţi dintre noi ar fi stat acasă în ziua respectivă.

