Clara s-a născut cu o tumoră uriașă, care i-a furat copilăria. A fost operată de peste 10 ori, a trăit mai mult prin spitale decât acasă, iar mama ei, rămasă văduvă, își duce singură crucea de 11 ani. Acum, Clara are nevoie de o nouă șansă — iar singurul lucru care o mai poate salva suntem noi. Împreună îi putem fi aproape donând 2 Euro cu un SMS la 8848 .

Clara, fetița de 11 ani care a trecut prin 10 operații și încă luptă pentru viața ei, are nevoie de ajutor

Clara și sora ei geamănă, Roberta, au venit pe lume după o sarcină plină de lacrimi. Tatăl lor a murit înainte ca mama, Valerica, să afle că poartă în pântece două vieți.

Dar bucuria s-a transformat curând în teamă. La naștere, medicii au descoperit că una dintre fetițe, Clara, avea o tumoră uriașă la baza coloanei vertebrale — un teratom sacrococcigian, o malformație rară care poate fi fatală dacă nu este operată imediat.

La doar câteva zile, Clara a intrat în sala de operație. A fost prima dintr-o lungă serie. În timp ce alți nou-născuți învățau să zâmbească, ea învăța să lupte.

Articolul continuă după reclamă

O copilărie petrecută în saloane de spital

Operația i-a salvat viața, dar a lăsat în urmă un drum plin de suferință. Clara a fost diagnosticată ulterior cu fistule anale, iar medicii au fost nevoiți să îi facă colostomie – un orificiu pe abdomen prin care corpul elimină reziduurile.

De atunci, fetița trăiește cu dureri zilnice, infecții repetate și rușinea pe care niciun copil nu ar trebui să o cunoască. În anii care au urmat, Clara a fost operată de peste 10 ori în spitale din Timișoara, Cluj, Szeged și Viena. A trecut prin chimioterapie, tratamente dureroase, investigații interminabile și luni întregi de spitalizare.

Medicii au făcut tot ce au putut, dar corpul Clarei este fragil, iar boala a lăsat urme adânci. Nu are rect funcțional, iar colostomia îi afectează întreaga viață. Cea mai mică infecție o poate trimite din nou pe masa de operație.

Mama care nu a încetat nicio clipă să creadă

Valerica, mama ei, este femeia care a învățat să trăiască între spitale, perfuzii și rugăciuni. De 11 ani, mama își crește singură cele trei fete. A pierdut soțul, și-a pierdut liniștea, dar nu și credința.

A vândut tot ce a putut, a cerut ajutor, a dormit pe scaune lângă patul Clarei, a mâncat mai puțin ca să îi poată cumpăra medicamente. Dar acum, puterile i s-au terminat.

Clara, copilul care nu se plânge

Deși a trăit toată viața între pereți albi de spital, Clara zâmbește. Are un zâmbet curat, de copil care încă mai speră. Își iubește sora geamănă și visează să poată merge la școală fără să se teamă de întrebările colegilor.

Însă în spatele acelui zâmbet e o durere pe care nu o poate exprima în cuvinte. Fiecare mișcare, fiecare zi în care se simte „altfel” este o luptă. Dar Clara nu s-a oprit niciodată din luptă.

O nouă șansă la viață

Medicii din Viena au confirmat că pentru Clara sunt posibile noi intervenții chirurgicale care i-ar putea îmbunătăți radical viața: reconstrucții complexe, corectarea fistulelor și, pe cât posibil, restabilirea funcțiilor normale.

Este un proces dificil, care va necesita mai multe intervenții succesive, luni de recuperare și controale periodice. Costurile acestor proceduri sunt uriașe: 30.000 de euro — mult peste ce își poate permite o mamă singură cu trei copii. Fiecare drum, fiecare zi de spitalizare, fiecare investigație înseamnă sume greu de acoperit.

Fără aceste operații, Clara riscă să trăiască toată viața cu dureri, infecții și dependență totală de dispozitive medicale.

Putem fi miracolul ei

Clara a arătat lumii ce înseamnă curajul. Acum este rândul nostru să o ajutăm. Orice donație, oricât de mică, înseamnă un pas spre vindecare. Înseamnă o noapte fără durere, o zi în plus fără lacrimi, un zâmbet adevărat.

Clara nu cere milă. Cere o șansă. Șansa de a trăi fără durere.

Donează pentru Clara!

Donează 2 EURO prin SMS la 8848 (număr fără recurență)

Sau donează prin conturile Fundației Mereu Aproape:

RON: RO86BTRL000AJUTEU8848RON

EUR: RO32BTRL000AJUTEU8848EUR

Cod SWIFT: BTRLRO22

CIF: 18212553

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că bicicletele şi trotinetele electrice ar trebui conduse doar cu permis? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰