1.600 de copaci din parcurile Capitalei stau să cadă peste trecători. Arborii ar fi trebuit tăiaţi încă de anul trecut, dar birocraţia şi lipsa de personal au împiedicat lucrările. Acum, primăria plăteşte un sfert de milion de lei unei firme care să scrie documentaţia necesară. Între timp, oamenii încep să ocolească zonele cu probleme.

Bucureştenii au început să evite alei întregi din parcul Herăstrău, de teama arborilor care ameninţă să cadă peste ei. Zonele cu probleme se măresc mereu.

"Cred că sunt vreo 10, 12, dacă nu mai bine. Nu e îngrijit. Am văzut 4-5 lucrători, luau masa", spune un locuitor din zonă.

"Da, sunt peste tot. Sigur că sunt periculoşi. La orice furtună pot cădea, pot surprinde oameni care sunt în parc", spune un alt bucureştean.

Articolul continuă după reclamă

Doar în zona parcului Herăstrău, 1.100 de copaci sunt complet uscaţi şi trebuie să fie tăiaţi.

"Copaci maturi, care cântăresc de la sute pana la tone, masa lemnoasă", susţine Andrei Coşuleanu, fondator Act for Tomorrow.

Încă 500, aproape, sunt în parcurile Carol şi Cişmigiu.

Marile parcuri ale Bucureştiului sunt îngrijite de o instituţie din subordinea Primăriei Capitalei, care are nevoie de avizul Ministerului Culturii ca să facă defrişări, pentru că parcurile fac parte din patrimoniu.

"Pentru a stabili dacă un arbore este sau nu sănătos e nevoie de o analiză amplă. Pe lângă cea vizuală, copacul poate fi scanat cu ajutorul unui tomograf special. În acest fel, putem afla ce vârstă are copacul şi dacă la interior este uscat sau putrezit. Următorul pas este să fie propus pentru tăiere dacă sunt descoperite probleme", transmite Andreea Milea, reporter Observator.

"Problema este că administraţia parcurilor nu are experţi pentru acest dosar stufos. În lipsa lor, plăteşte aproape 250.000 de lei unei firme care pregăteşte documentaţia", se arată într-un comunicat transmis de Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti.

"Avem o problemă cu toaletarea arborilor din Bucureşti. Toaletăm arborii necontrolat şi amator, angajăm nişte drujbari să tundă nişte arbori şi nu toaletează corespunzător", spune şi Andrei Coşuleanu, fondator Act for Tomorrow.

"Complexitatea procedurilor birocratice îngreunează considerabil demararea efectivă a lucrărilor. Instituţia noastră nu dispune de personal de specialitate format din experţi şi verificatori tehnici atestaţi de Ministerul Culturii şi are în derulare un contract de prestări servicii pentru obţinerea avizelor pentru defrişarea arborilor", transmite Administraţia Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti.

În lipsa defrişărilor, angajaţii primăriei strâng doar crengile care cad singure din copacii uscaţi.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Schimbaţi destinaţia de vacanţă din cauza căldurii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰