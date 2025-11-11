Astăzi, în cadrul Congresului Internațional de Longevitate, celebrul cercetător Aubrey de Grey a ținut una dintre cele mai așteptate prezentări. Britanicul, considerat „pionierul științei anti-aging”, a venit la București cu un mesaj care zguduie vechile concepții despre bătrânețe: „Îmbătrânirea este o boală. Și, ca orice boală, poate fi tratată.”

„Corpul uman are nevoie de mentenanță, nu de miracole.” Aubrey de Grey, la București

De Grey, care conduce LEV Foundation din California și a obținut doctoratul la Universitatea Cambridge, a explicat de ce felul în care privim îmbătrânirea este complet greșit. „Oamenii separă bolile cronice de bătrânețe. Însă, în realitate, bătrânețea produce bolile cronice. Dacă vrem să prevenim, trebuie să atacăm cauza, nu simptomele”, a spus el.

Cercetătorul a sintetizat îmbătrânirea în trei cuvinte: metabolism, daună, patologie. Cu alte cuvinte, organismul funcționează normal până când acumularea daunelor generate de metabolism duce la apariția bolilor. Soluția? „Separă metabolismul de patologie. Curăță daunele înainte să se transforme în boli.”

De Grey a făcut și o comparație memorabilă: „Niciun automobil nu este construit să meargă 100 de ani. Totuși, unele funcționează perfect și astăzi. De ce? Pentru că au fost întreținute constant. Așa trebuie să gândim și medicina: ca o întreținere programată a corpului.”

Prezentarea sa a fost întâmpinată cu interes de comunitatea științifică și medicală din România. De Grey a subliniat că știința este deja pregătită pentru această revoluție, dar că „finanțarea și curajul aplicării” rămân în urmă.

La congres participă 10 cercetători de top din cinci țări, printre care specialiști de la Karolinska Institutet, Harvard Medical School și Yale University. Evenimentul, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, marchează intrarea României în dialogul global despre viitorul medicinei și al longevității.

