Cine nu e la mare, petrece pe măsură în Bucovina. Şi cum altfel dacă nu cu mese îmbelșugate și preparate tradiționale cu gust autentic. Spre după-amiază vor sfârâi şi grătarele, ca atmosfera de sărbătoare să fie completă.

Cei care nu au ajuns la mare au petrecut pe cinste în Bucovina, unde mesele îmbelșugate și preparatele tradiționale au fost în centrul atenției. În pensiunile din Gura Humorului, turiștii au fost întâmpinați încă de dimineață cu un mic dejun bogat, pregătit din produse locale.

Pe mese nu au lipsit preparatele din carne - ceafă, mușchiuleț, șuncă, pastramă și cârnați - alături de slănină cu ceapă și o varietate de brânzeturi: caș, urdă, cașcaval sau șvaițer. Mămăliga caldă, servită cu smântână și ouă, dar și zacusca, salata de vinete sau dulceața de afine au completat festinul. Deserturile tradiționale, precum alivanca și cozonacul, au încheiat masa, spre încântarea turiștilor.

După un astfel de început de zi, relaxarea a fost la ea acasă, fie la piscină, fie în mijlocul peisajelor spectaculoase din Bucovina.

Atmosfera de sărbătoare s-a simțit însă în toată țara

În marile orașe și în zonele de agrement, românii au încins grătarele încă de dimineață. Micii au fost, ca în fiecare an, vedetele zilei.

La marginea Capitalei, în pădurea Cernica, sute de oameni au venit încă de la primele ore pentru a prinde un loc de grătar, în ciuda vremii schimbătoare. Costul pentru închirierea unui grătar ajunge la 75 de lei, la care se adaugă taxa de intrare în parc.

Petreceri similare au avut loc și în alte zone din țară, de la Făget, lângă Cluj, până pe litoral, unde grătarele au sfârâit fără oprire. În unele locuri, tradiția de 1 Mai s-a îmbinat chiar și cu evenimente speciale, precum nunțile.

Medicii atrag însă atenția că excesele alimentare pot transforma sărbătoarea într-un disconfort. Consumul mare de carne grasă și asocierea cu alcool pot duce la probleme digestive sau la creșterea tensiunii arteriale.

Chiar și așa, tradiția a fost respectată: de 1 Mai, românii au ales să petreacă în aer liber, cu mâncare bună și voie bună.

