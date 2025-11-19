Cine vrea sărbători în ţări străine să aibă grijă să nu facă daruri fără intenţie hoţilor de buzunare. Sunt tot mai mulţi, tot mai specializaţi şi acţionează exact în cele mai populare destinaţii pentru un city break de iarnă. Un studiu recent a făcut topul celor mai nesigure ţări din Europa. Pe primele locuri sunt Italia, Franţa şi Spania. Iată cum puteţi să vă feriţi de răufăcători.

Pe lângă studiul pe care amintit, există și un top al celor mai sigure orașe din lume. Iar România se află în acel top. Vorbim despre Cluj, Timișoara și Brașov. Cluj se află pe locul 19, iar Timișoara pe locul 33. Iar Clujul chiar depășește metropole precum Zürich, Singapore, Seul, Praga.

Ce variante sigure avem, pornind de la portmoneu, de la gentuța mică până la troller ne spune managerului unui magazin de profil.

"Avem portmoneele care au toate sistemul RFID, nu pot fi furate datele de pe carduri. Sunt dispozitive cu care se pot fura banii de pe carduri. Iar acest dispozitiv prezent pe portofel împiedică acest lucru. Sunt securizate datele cardului, nu există nicio problemă din acest punct de vedere", ne-a spus Diandra Gherghel, manager magazin.

