Lumea noastră e una digitală, interconectată, asta e clar. Frigiderul smart știe când rămânem fără lapte, camera de supraveghere ne arată cine sună la ușă, iar boxa inteligentă ne ascultă când vrem să dăm drumul la muzică. Dar v-aţi gândit, că, odată cu ele, poate asculta şi poate privi şi altcineva? Sunt multe motive pentru care diferite entităţi ar vrea să ştie ce program de viaţă are fiecare dintre noi, ce cumpărături face, ce vicii sau ce frici are. 

de Ana Maria Munteanu

la 16.10.2025 , 18:45

Pe principiul "mie nu mi se poate întâmpla", cei mai mulţi români nu-şi iau măsuri de precauţie împotriva atacurilor cibernetice. Realitatea e că poţi fi privit şi ascultat în propria ta casă.

8 din 10 români trăiesc cu impresia că sunt în siguranță în fața acestor provocări doar pentru ca duc o viață normală sau nu desfășoară activități ilegale. Dar exact acest tip de scepticism le oferă hackerilor acces direct la intimitatea personală. E suficient să fii conectat la internet pentru a deveni o ţintă.

Camerele de supraveghere, luminile smart din casă, chiar și frigiderele conectate la internet pot deveni porți de acces pentru atacuri cibernetice.

Specialiștii avertizează că cele mai mari riscuri vin din neglijență și din alegerea unor dispozitive ieftine, produse în țări unde securitatea cibernetică nu e o prioritate.

Recent, Italia a fost zguduită de un scandal uriaș. Mii de filmări intime au fost publicate online, după ce hackerii au spart camere de supraveghere aflate în locuințe din toată lumea.

Lista recomandărilor este lungă, dar cele mai importante și accesibile sunt: Schimbarea parolelor implicite, activarea autentificării în doi pași sau instalarea aplicațiilor doar din surse oficiale și sub protecția unui antivirus.

Doar în România, anul trecut au fost peste 3.000 de tentative de acces ilegal la camere și dispozitive smart.

Cred cu fermitate că jurnalismul de calitate ar trebui să fie de neclintit. Pentru asta fac tot ce îmi stă în putință să scot la iveală adevărul din orice "poveste".

