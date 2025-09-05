Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie 2025. Ce se va vedea pe cer

Unul dintre cele mai aşteptate fenomene astronomice din 2025 este eclipsa totală de Lună care va avea loc duminică, pe 7 martie. Fenomen va putea fi observat și din România, dacă cerul va fi senin.

O spectaculoasă eclipsă totală de Lună va avea loc pe 7 septembrie 2025, fenomen vizibil din Europa, Asia, Africa și Australia. România se află printre țările unde „Luna sângerie” va putea fi admirată, cu condiția unui cer senin.

Când se vede eclipsa totală de Lună în România

Eclipsa începe la ora 18:28, ora locală, dar Luna va răsări abia după ora 19:45, deja acoperită parțial de umbra Pământului. Faza de totalitate, atunci când Luna capătă o culoare roșiatică, va avea loc între 20:30 și 21:52, cu momentul maxim la 21:11. Eclipsa se încheie aproape de miezul nopții, la 23:55.

De ce Luna devine roșie în timpul eclipsei totale

În timpul eclipsei, discul lunar va căpăta o nuanță roșiatică, de unde și denumirea de „Blood Moon” sau „Lună sângerie”. Astronomii explică fenomenul prin refracția luminii solare în atmosfera Pământului, care colorează Luna în nuanțe de roșu și portocaliu. În plus, în apropierea Lunii va fi vizibilă și planeta Saturn, oferind un peisaj ceresc deosebit.

Altfel spus, în timpul unei eclipse totale, Pământul se interpune între Soare și Lună. Lumina soarelui trece prin atmosfera terestră și colorează Luna în nuanțe de roșu și portocaliu, de unde și denumirea populară de „Lună sângerie”.

Unde se vede cel mai bine eclipsa totală de Lună

Fenomenul va fi vizibil din mare parte a Europei, Africii, Asiei și Australiei. Din România se va putea observa la orizontul estic, imediat după răsăritul Lunii.

Semnificații și tradiții

Dincolo de spectaculozitatea științifică, evenimentul este însoțit de numeroase interpretări astrologice și tradiții populare. Unele culturi asociază eclipsele de Lună cu transformări și introspecție, iar în România există credințe conform cărora „Luna roșie” aduce energii puternice, ce influențează deciziile și starea emoțională.

Când va avea loc următoarea eclipsă totală de Lună

Eclipsele totale de Lună nu sunt foarte dese. Următoarea vizibilă din România va avea loc peste câțiva ani, ceea ce face ca evenimentul din 7 septembrie să fie o ocazie de neratat pentru cei pasionați de cerul nopții.

