Evenimente în Bucureşti, în weekendul 11-12 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 11 octombrie, şi duminică, 12 octombrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

Meciul de fotbal România - Austria se joacă duminică, 12 octombrie, de la ora 21.45, pe Arena Naţională din Bucureşti - Profimedia

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 11-12 octombrie

Articolul continuă după reclamă

Sâmbătă se joacă piese precum "Mica Sirenă", la Teatrul Țăndărică, de la ora 10.00, "Harap Alb", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 11.00, "Marea abureală", la Teatrul Roșu, de la ora 17.00, "Bucluc la Operă", la Teatrul Elisabeta, de la ora 18.00, "Punguţa cu doi bani", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 18.00, "Efecte colaterale", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, de la ora 19.00, sau "Obiceiuri necurate", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, de la ora 19.00.

Duminică se joacă piese precum "Pinocchio", la Teatrul Țăndărică, de la ora 10.00, "Pinocchio", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 11.00, "Cum iubește cealaltă jumătate", la Teatrul Elisabeta, de la ora 16.00, "Cealaltă soție", la Teatrul Roșu, de la ora 17.00, "Cumetrele", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, de la ora 19.00, "Gigel", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, de la ora 19.00, sau "Constelaţii", la Teatrul de Artă.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 11-12 octombrie

Sâmbătă, Eliodora Falan susţine un recital de pian la Ateneul Român, de la ora 18.00. Peter Bence susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 19.30, iar trupa Opeth susţine un concert la Hala Laminor, de la ora 20.00.

Duminică, Radu Crăciunescu susţine un concert în The Pub Universităţii, de la ora 14.00. De asemenea, Anastasia susţine un concert în Control Club, de la ora 19.30, iar în Zen Bar, de la ora 18.00, îi puteţi vedea pe Jezebel, Luis Maria Holzl şi Emilian Mănica într-un concert specific "Fado, meu amor!".

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 11-12 octombrie

Naţionala de fotbal a României susţine un meci extrem de important în preliminariile Campionatului Mondial, împotriva Austriei. Partida se joacă duminică, de la ora 21.45, pe Arena Naţională din Bucureşti.

Selecţionata divizionară Lupii României debutează sâmbătă în Super Cupa Europei de rugby. Formaţia noastră înfruntă echipa olandeză Delta într-un meci care se joacă de la ora 15.00, pe Stadionul Arcul de Triumf.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că bicicletele şi trotinetele electrice ar trebui conduse doar cu permis? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰