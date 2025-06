Evenimente în Bucureşti, în weekendul 14-15 iunie. Ce nu trebuie să ratezi

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 14-15 iunie

Articolul continuă după reclamă

Sâmbătă, de la ora 11.00 se joacă piesele "Capra cu trei iezi", la Teatrul Țăndărică, şi "Fetița cu chibrituri", la Teatrul Ion Creangă. Apoi, de la ora 16.00 se joacă "Turtița năzdrăvană", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 17.00 se joacă "Iubirea e un lucru foarte mare", la Teatrul Roșu, iar de la ora 18.00 se joacă "Peter Pan", la Teatrul Ion Creangă. De la ora clasică, 19.00, se joacă, printre altele, "Mici crime conjugale", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Privește înapoi cu mânie", la Teatrul în Culise, "Asta la revista!", la Teatrul de Revistă Constantin Tănase.

Duminică, de la ora 11.00, avem "Capra cu trei iezi", la Teatrul Țăndărică, şi "Mica Sirenă", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 12.00 sunt programate chiar mai multe piese. Se joacă, de exemplu, "Oedip", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, "Ursul păcălit de vulpe", la Hard Rock Cafe, "Preșul", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, sau "Închide ochii și ai să vezi mai bine", la Teatrul de Comedie - Sala Studio. Tot duminică, însă de la ora 15.00, se joacă "Frumosul şi Bestiile", la FF Theatre, iar de la ora 16.00 se joacă şi "Bucluc la Operă", la Teatrul Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 14-15 iunie

Sâmbătă, de la ora 19.00, Deliric şi Silent Strike lansează cel de-al treilea album lansat împreună prin intermediul unui concert susţinut la Arenele Romane. De asemenea, Kempes susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00, iar Artan şi Suedezu susţin un concert la Terasa Florilor, de la ora 20.00.

Duminică, trupa DOAR ATâT susţine un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00, iar în grădina The Great Hill, de la ora 19.00, avem un concert special de jazz susţinut de Sorina Rotaru.

Spectacole în Bucureşti, în weekendul 14-15 iunie

În acest weekend, în Bucureşti sunt programate mai multe spectacole decât oricând. De exemplu, sâmbătă, la Romexpo, sunt programate două spectacole din ciclul "The Phantom of The Opera", la 14.30 şi la 20.00. La Palatul Naţional al Copiilor, de la ora 15.00, se joacă "Noi suntem supereroii noștri", iar la Teatrul Evreiesc de Stat, de la ora 19.00, avem "Cântarea Cântărilor".

Duminică, avem, din nou, două spectacole "The Phantom of the Opera", la Romexpo, de la 14.30 şi de la 20.00. La Teatrul Național de Operetă și Musical "Ion Dacian" se joacă "Liliacul", de la ora 18.00, iar Teatrul de Revistă "Constantin Tănase", de la ora 19.00, avem "Acces direct… la muzică!", cu Adrian Enache şi Mirela Vaida.

Evenimente speciale în Bucureşti, în weekendul 14-15 iunie

La capitolul evenimente speciale am trecut evenimente precum Festivalul cireşelor, programat în Parcul Izvor, Bazar de Cotroceni, eveniment programat a se desfăşura în cartierul Cotroceni, unde peste 150 de curți interioare îi vor primi pe bucureșteni cu programe diverse, sau Tech Expo, festival de tehnologie programat a avea loc la Romexpo.

De asemenea, Grădina Botanică găzduiește festivalul Namaste India, în weekendul 14-15 iunie, iar în Parcul Obor şi la Adăpostul Speranţa sunt programate evenimente dedicate animalelor fără stăpâni.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plecaţi în vacanţă mai devreme, ca să profitaţi de reducerile de la începutul verii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰