Evenimente în Bucureşti, în weekendul 17-18 mai. Ce nu trebuie să ratezi

După o săptămână de lucru complicată, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate indoor a devenit dominant.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, târguri, expoziţii şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekend-ul 17-18 mai

Pentru sâmbătă, 17 mai 2025, vă recomandăm piese de teatru precum Minciuni nevinovate, la Teatrul Elisabeta şi Mă mut la mama, la Restaurant Elisabeta, de la ora 14.00. De la 17.00 se joacă Vecini de coșmar, la Teatrul Roșu. De la 19.00 Regina nopții, la ARCUB, O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopții, TAG Pandora, Gigel, la Teatrul Bulandra, Cumetrele, la Teatrul Nottara, Eu sunt propria mea soție – Charlotte, la Teatrul MicVinovat. Nevinovat., la Teatrul Mic şi Oxygen, la Teatrelli.

Duminică, 17 mai 2025, în Bucureşti se joacă piese de teatru precum Familii pe hârtie, la Teatrul de Comedie, de la ora 11.00. Muscă, paie și bătaie, la TNB, tot de la 11.00, Jocul accidentelor, la FF Theatre, de la ora 15.00. De la ora 16.00 se joacă Luna de miere cu piper, la Teatrul Elisabeta. De la ora 19.00 se joacă O femeie împărțită la doi, la Teatrul Roșu, Bona bună și nebună, la Restaurant Elisabeta, Într-o frumoasă zi de vară | Teatrul Vasilache, la Muzeul Național Tehnic ”Dimitrie Leonida”, Portugalia, la Teatrul Bulandra, Băieții de zinc (după Svetlana Aleksievici), Teatrul Bulandra şi Bădăranii, la Teatrul Nottara.

Concerte în Bucureşti, în weekend-ul 17-18 mai

Din punctul de vedere al concertelor, sâmbătă,17 mai este concert ShatterFest, la Quantic, de la 17.00, Candlelight Spring: Vivaldi’s Four Seasons, la Palatul Parlamentului, de la 17.30. De la 19.00 este concert Ultimate Slamming Symbiosys | Esophagus & Traumatomy, la Encore şi Gypsy Kings Tribute by Victor Rohas Band • La Vita e Brera • Summer Aperitivo, la Brera Bucharest. De la 19.30 este concert Corina Sîrghi, la 14th Lane, iar de la 20.00 este concert Candlelight Spring: Coldplay & Imagine Dragons, la Palatul Parlamentului şi Silent Concert Șuie Paparude • Aniversare 12 ani, la J’ai Bistrot.

Duminică, de la ora 17.00 este Concert folcloric aniversar Gheorghe Roșoga, la Sala Radio. De la 19.00 este Un ceas de cântec cu Maria Răducanu, la Teatrul de Artă şi Recital de muzică și poezie, la Ateneul Român. De la 19.30 cântă Alexandru Andrieș – Cântă Beatles, la Sala Luceafărul. De la 21.00 este concert Coma, la Quantic, iar The Urs cântă la Hard Rock Cafe.

Petreceri în Bucureşti, în weekend-ul 17-18 mai

Sâmbătă, 17 mai 2025, în Bucureşti sunt organizate câteva petreceri extrem de interesante. De exemplu, de la ora 20.00, Casete și CD-uri // The Festival 2025 // 2 scene // 11 artiști // 4DJs | Parc Herăstrău, la Berăria H, de la 21.00, Mi-e Dor De Vama Veche Party, la B52 The Club, de la 22.00, Atipic – Dubfire b2b Priku | Franco Cinelli b2b Arapu | DumitrEscu, la Galeria Senat, dar şi ctrl Nights: ctrl x Tryouts London: DECIUS [UK][LIVE], Danny McLewin [UK], Ellie Stokes [UK] & more, în Control Club.

Duminica, 18 mai 2025 de la 17.30 este Free Jam Session & Open Mic,la nJOY, de la 18.00 este Live Cooking Station | Pasta Experience, la naive, iar de la 20.00 este Karaoke de duminică, la Paque Bistro & More.

