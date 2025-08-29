Evenimente în Bucureşti, în weekendul 30-31 august. Ce nu trebuie să ratezi

Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 30 august, şi duminică, 31 august, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 30-31 august

Sâmbătă, 30 august, ziua de teatru începe de la ora 16.00, când se joacă Albă ca zăpada, la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura. De la ora 17.00 se joacă "O femeie împărțită la doi", la Teatrul Roșu, de la ora 18.30 se joacă "Cerere în căsătorie", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, de la ora 19.00 se joacă "Toto", la Teatrul Masca, iar de la ora 19.30 se joacă "Bărbatul perfect defect", la Teatrul Roșu.

Duminică, 31 august, ziua de teatru începe de la ora 15.00, când se joacă piesa "Frumosul și Bestiile", la FF Theatre. De la ora 18.00 se joacă piesa "Iubire dublu distilată", la Teatrul Roșu, iar de la ora 20.00 se joacă "Ultima noapte în Paradis", la FF Theatre, şi "(Anti)Portret de familie", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mare.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 30-31 august

Cel mai aşteptat concert al zilei de sâmbătă, 30 august, se anunţă a fi concertul susţinut de Funhouse, la Hard Rock Cafe, de la ora 21.30. Însă, de asemenea, de la ora 20.00 mai avem şi un concert susţinut de The Magnifics, în The Pub – Universității.

Duminică, 31 august, la Palatul Ghica Victoriei, de la ora 17.00, avem o nouă seară de muzică din seria "Art, Drinks and Classical Strings".

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 30-31 august

Sâmbătă, 30 august, de la ora 21.30 se joacă meciul de fotbal dintre Dinamo Bucureşti şi AFC Hermannstadt. Partida are loc pe Arena Naţională şi contează pentru etapa a 8-a a Superligii de fotbal.

La Tenis Club Bucureşti se joacă, în acest weekend, meciurile din fazele finale ale unui turneu masculin de tenis dotat cu premii în valoare de 15.000 de dolari. Ucraineanul Oleksandr Ovcharenko este principalul favorit al competiţiei.

